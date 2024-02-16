انقلبت سيارتها فطارت منها واستقرت على سلك كهرباء ورجلها مبتورة! (صور)

وطن – عرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قصة مراهقة من ولاية إيداهو الأمريكية، نجت من حادث سيارة مروع قذفت فيه إلى الهواء وعلقت على خط كهرباء بساقها المكسورة لأكثر من ساعة وهي تنتظر المساعدة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإنّ كينيدي ليتلدايك (19 عامًا)، تعرضت لحادث سيارة في 22 مايو 2021، حيث كانت متأثرة عاطفياً أثناء القيادة بسبب انفصالها.

كانت المراهقة، التي كانت تبلغ من العمر 16 عامًا في ذلك الوقت، تعود من مشاهدة غروب الشمس مع صديقين عندما بدأت بالبكاء وانحرفت عن الطريق.

وقالت: “لقد قمت بتصحيح المسار بشكل مفرط، وخرجت عن الطريق من الجانب الأيمن. جانب السيارة اصطدم بعمود الكهرباء، وبدأنا بالتدحرج والانقلاب”.

وذكرت: “لم نكن نضع أحزمة الأمان. لذا انقلبت المركبة، كنت أول من طارَ منها، لم أكن على الأرض. كنت معلقة فعليًا في خط الكهرباء بساقي المكسورة”.

تعرضت “كينيدي” وصديقاها، ناكيا مولينا وجاكوب راسموسن، لإصابات خطيرة في الحادث الذي قذفهم من السيارة.

فقد “مولينا” وعيه وكان “راسموسن” ينزف بغزارة عندما تم العثور عليهم، وقد أصيب كلا المراهقين بكسر في الفقرات وكسور في العظام، من بين إصابات أخرى، إلا أنهما تعافيا تمامًا فيما بعد.

قذفت 30 قدمًا في الهواء!

تم قذف “كينيدي” من ارتفاع 30 قدمًا في الهواء، لكن الطريقة التي هبطت بها على خط الكهرباء أدت إلى إنقاذ حياتها.

وقالت: “أثناء قذفي في الهواء، تمزقت ذراعي، وكنت معلقةً من جلد ظهري، ثم انكسر عظم الفخذ فوق السلك وعلق أمام وجهي”.

وتابعت تقول: “الكثير من الناس يسألون: “كيف لم تنزفي؟”. لقد تم قطع الشريان الرئيسي في ساقي بواسطة خط الكهرباء، ثم تم الكي في الواقع الشريان الرئيسي في ذراعي عندما تعرضت للصعق بالكهرباء”.

وأضافت: “أتذكر أنني كنت أغرق في دمي لأنه كان يسيل من ساقي ومن ذراعي، وكان يدخل إلى أنفي، وكنت أمسحه لأنه كان يغرقني حرفيًا”.

احتاجت المراهقة إلى 21 عملية جراحية لعلاج كسر في عظم الفخذ وعظم العضد والترقوة بالإضافة إلى إصابة في الضفيرة العضدية.

وقالت: “أول من وصل لإنقاذي أمسكَ ساقي واضطر إلى إخراجها من السلك”.

وأوضحت كينيدي: “لقد خضعت لما مجموعه خمس عمليات بتر لأنهم حاولوا إنقاذ أكبر قدر ممكن منها لمساعدتي على المشي”.

منذ الحادث، تنشط كينيدي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مشاركة قصتها وإيجاد الفكاهة في الموقف.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Kennedy Jean Littledike‎‏ (@‏‎_kickitkenny_9‎‏)‎‏

وقالت: “قبل الحادث الذي تعرضت له، كنت أعاني من مشاكل في الصحة العقلية. أردت الانتحار. لم أخطط لمستقبلي حقًا لأنني لم أعتقد أنه سيكون هناك مستقبل.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Kennedy Jean Littledike‎‏ (@‏‎_kickitkenny_9‎‏)‎‏

وختمت بالقول: “اتذكر الماضي وأقول: “أنا مثيرة للشفقة”. لكن أنا الآن في وضع مختلف تمامًا وأكثر صعوبة، لكنني أكثر سعادة.