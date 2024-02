“يمكنه تقبيل مؤخرتي”.. نائبة أمريكية تهين وزير الخارجية البريطاني بسبب أوكرانيا (فيديو)

وطن – تعرض وزير الخارجية البريطاني “ديفيد كاميرون” لإهانة وصفت بالقاسية من نائبة أمريكية خلال حديثها عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا وختمت حديثها عن الوزير: “يمكنه تقبيل مؤخرتي”

وردت النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين على تصريح كاميرون الذي حث فيه المشرعين الأمريكيين على تمرير مشروع قانون يتضمن دعم أوكرانيا، وحذرهم من إظهار “الضعف الذي يظهر ضد هتلر”،

"David Cameron needs to worry about his own country, and frankly he can kiss my ass"

The old Eton charm is going down well across the pond 😂 pic.twitter.com/YK2yxqrnmf

— Jack David (@FFS_WhatNow) February 14, 2024