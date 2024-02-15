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“يمكنه تقبيل مؤخرتي”.. نائبة أمريكية تهين وزير الخارجية البريطاني بسبب أوكرانيا (فيديو)

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"يمكنه تقبيل مؤخرتي".. نائبة أمريكية تهين وزير الخارجية البريطاني بسبب أوكرانيا

وطن – تعرض وزير الخارجية البريطاني “ديفيد كاميرون” لإهانة وصفت بالقاسية من نائبة أمريكية خلال حديثها عن المساعدات المقدمة لأوكرانيا وختمت حديثها عن الوزير: “يمكنه تقبيل مؤخرتي”

وردت النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين على تصريح كاميرون الذي حث فيه المشرعين الأمريكيين على تمرير مشروع قانون يتضمن دعم أوكرانيا، وحذرهم من إظهار “الضعف الذي يظهر ضد هتلر”،

وقالت غرين: “أعتقد أنه حاول مقارتنا بهتلر أيضا، وإذا كانت هذه اللغة التي يريد استخدامها فليس لدي شيء أقوله له .. لا يهمني ما يقوله ديفيد كاميرون ولا أقدر هذا النوع من اللغة” وفق ما نقلته إندبندنت ورصدته وطن.

“يستطيع تقبيل مؤخرتي”

وأردفت النائبة الجمهورية الأمريكية حسبما نقلته وسائل إعلامية وبدت إهانتها واضحة في الفيديو مرددة: “على كاميرون أن يقلق حول بلاده. وبصراحة يمكنه أن يقبل مؤخرتي David Cameron needs to worry about his own country and, frankly, he can kiss my ass”.

ووصف شبكة sky news البريطانية رد النائبة الجمهورية الأمريكية بمجلس النواب مارجوري غرين على كاميرون بأنه “لم يحمل أي اعتبار ولا احترام”.

ما قصة تصريحات ديفيد كاميرون؟

وكانت صحيفة The Hill قد نقلت دعوة كاميرون للمشرعين الأمريكيين إلى إقرار مشروع القانون الذي “يهم بشكل كبير أمن المملكة المتحدة وأوروبا”.

وكتب كاميرون في مقال له ضمن الصحيفة عن هتلر: “لقد عاد ليطلب المزيد، مما كلفنا المزيد من الأرواح لوقف عدوانه. لا أريد أن نظهر الضعف الذي ظهر ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2008، عندما غزا جورجيا”.

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

وأضاف: “لا نريد أن نظهر عدم اليقين بشأن الرد في عام 2014، عندما استولى على شبه جزيرة القرم وجزء كبير من دونباس، قبل أن يعود ليكلفنا المزيد من الخسائر في عدوان عام 2022”.

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وأكمل وزير الخارجية البريطاني في مقاله: “نريد أن نظهر القوة التي تم عرضها منذ عام 2022، حيث ساعد الغرب الأوكرانيين على تحرير نصف الأراضي التي استولى عليها بوتين، كل ذلك دون خسارة أي من أفراد الناتو”.

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