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نظام السيسي يسرق مساعدات غزة ويرسلها إلى كينيا على أنها دعم مصري (شاهد)

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نظام السيسي يسرق مساعدات غزة ويرسلها إلى كينيا على أنها دعم مصري

وطن – لاحقت النظام المصري اتهامات جديدة بسرقة المساعدات المخصصة لغزة والمرسلة من عدة دول وتتكدس أمام معبر رفح، والقيام بإرسالها إلى دولة كينيا على هيئة مساعدة إغاثة.

وراجت هذه الاتهامات التي تناولها النشطاء بشكل مكثف عبر مواقع التواصل بمصر، عقب إعلان وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس، الأربعاء، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لكينيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان بالأمس إنه تم إرسال 10 أطنان من الأدوية والمسلتزمات الطبية للإغاثة العاجلة والمواد الغذائية وخيام الإيواء العاجل إلى كينيا، وذلك للمساعدة في جهود غوث المتضررين جراء الفيضانات التي ضربت البلاد نهاية العام الماضي.

نشطاء أكدوا سرقة المساعدات من قبل النظام

ومن ضمن من وجهوا هذه الاتهامات للنظام المصري، روزا آدم rosa adam”، مدير مكتب المناصرة في الصندوق الأوروبي للديمقراطية، والناشطة في مجال حقوق الإنسان.

حيث كتبت ما نصه في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي والموثق بإكس:”للأسف تم تأكيد المعلومة من سائقي الحاملات على معبر رفح.. مصر اخدت جزء كبير من المساعدات المخصصة لغزة وأرسلتها إلى كينيا.”

وتساءلت الناشطة الحقوقية مستنكرة:”أين الإشراف الدولي على المعونات المخصصة الى غزة؟!”

فيما استنكر ناشطون من الأساس إرسال مساعدات إلى كينيا حتى لو كانت هذه المساعدات مصرية بالفعل، بينما يترك النظام المصري أهالي غزة يموتون جوعا ومرضا وبردا على الحدود.

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه مثل هذه الاتهامات لنظام عبد الفتاح السيسي فيما يخص مساعدات قطاع غزة.

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ففي أواخر نوفمبر الماضي، اتُهمت السلطات المصرية أيضا بسرقة سيارات الإسعاف المرسلة من الدول العربية لغزّة وتحديدا تلك المرسلة من الكويت.

ووقتها كشف عن ذلك العميد السابق في الجيش المصري أحمد عبده ماهر، وأقر بسرقة سيارات الإسعاف التي أرسلتها الكويت لنجدة غزة، وبرر ذلك بأنهم في القطاع المحاصر ليسوا بحاجة لسيارات جديدة.

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