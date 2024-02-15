مؤتمر صحفي داخل حوض سباحة في أندونيسيا للحديث عن انتخابات الرئاسة (فيديو)

وطن – أطل مرشح في الانتخابات الرئاسية الأندونيسية برابوو سوبيانتو من داخل حوض سباحة وهو يدلي بتصريحاته للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في الاستحقاق.

وبعد إدلائه بصوته وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الأندونيسية الحاسمة فضل المرشح الرئاسي برابوو السباحة بعد الإدلاء بصوته ومن ثم الخروج بتصريحات صحفية من داخل حوض مخصص للسباحة.

وألقى الجنرال العسكري السابق بتصريحاته من حوض السباحة أمام حشد من الصحفيين في مقر إقامته الخاص أثناء السباحة.

بطريقة لا تخطر على البال.. شاهد مرشحًا لرئاسة إندونيسيا يدلي بتصريحات لصحفيين وهو يسبحhttps://t.co/fYvqPpygea pic.twitter.com/Wc0PUXjFlU — CNN بالعربية (@cnnarabic) February 15, 2024

وفي وقت لاحق أعلن برابوو الفوز حيث أظهر إحصاء الأصوات غير الرسمية حصول المرشح على ما يقرب من 60٪ من الأصوات – متجنبًا إجراء جولة إعادة رئاسية.

برابوو سوبيانتو في طريقة للرئاسة

و أشارت نتائج أولية إلى أن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو في طريقه ليصبح رئيس أكبر قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا.

وأمام حشد وسط العاصمة جاكرتا قال سوبيانتو: “إن جميع أرقام الحسابات والاستطلاعات، تظهر الفوز بالانتخابات الرئاسية”.

وأضاف: “هذا الانتصار يشكل انتصارا لجميع الإندونيسيين.. فريقي ممتن لجميع الإحصاءات المبكرة التي أظهرت أنني في طريق الفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى”.

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نتائج انتخابات أندونيسيا

وحسب نتائج الفرز العاجل غير الرسمي: “حصل سوبيانتو (72 عاما) على ما بين 57 و59% من الأصوات حتى الآن”.

يذكر أن عمليات الفرز السريع تعتمد على عينات بطاقات اقتراع عشوائية من مراكز الاقتراع بمختلف أنحاء إندونيسيا.

لكن تبقى هذه النتائج أرقاماً غير رسمية فيما يتوقع ظهور أولى النتائج الرسمية مساء الخميس بالتوقيت المحلي.