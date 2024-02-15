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ضابط مصري يقبض على شاب وفتاة في سيارة ويشهّر بهم.. حقيقة فيديو أثار ضجة

بقلم
فيديو القبض على شاب وفتاة في سيارة

وطن – انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً على منصة “إكس”، مقطع فيديو ادعت الحسابات التي نشرته، أنه يُظهر ضابط شرطة مصري يقبض على شاب وفتاة في سيارة ويصورهم ويشهر بهم.

وأثيرت ضجة في أعقاب انتشار مقطع الفيديو، الذي قيل إنها يظهر ضابطًا مصرياً في أحد الأكمنة، وهو يلقي القبض على شاب وفتاة في سيارة، ويلتقط لهم صورًا ويمارس التشهير ضدهم.

وشوهدت في الفيديو، لقطات من إنزال الشاب والفتاة من السيارة، ويطلب من قيل إنهم قوات شرطة من الشاب رخصة السيارة ومن الفتاة هويتها الشخصية.

وأقسمت الفتاة، أن هذا الشاب خطيبها، وقالت إنهما لم يفعلا شيئاً خاطئاً، فيما أجرى الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو تفتيشا دقيقا لهم.

وفي نهاية الفيديو، ظهر هؤلاء الأشخاص وهم يقدمون النصيحة للأهالي لضرورة المحافظة على بناتهم.

حقيقة مقطع الفيديو

وفيما أثار هذا الفيديو حالة من الجدل، فقد تبين أنه مضلل، ويمثل مشهداً تمثيلياً وليس حقيقياً، ولا يُظهر ضابط شرطة مصري يقبض على شاب وفتاة داخل سيارة.

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وهذا الفيديو يعود إلى أغسطس / آب عام 2022، ونشره فنان وصانع محتوى مصري يُدعى أحمد الدسوقي.

وكان الدسوقي، يصور مقاطع فيديو في الشوارع ينتحل فيها صفة ضابط شرطة مع آخرين وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على المتهمين

وبعد انتشار مقطع الفيديو في 2022، كشفت أجهزة الأمن المصرية أنه مفبرك وصوره مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة، أوقفوا إحدى السيارات وفي داخلها شاب وبصحبته فتاة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على أحمد الدسوقي ومن كانوا معه، ووجهت لهم تهمة انتحال صفة ضباط شرطة، وعرضهم على النيابة العامة. كما نشر الأمن المصري مقطع فيديو يتضمن اعترافهم بفبركة الفيديو.

حبس المتهمين

وفي أغسطس 2022، قررت نيابة أمن الدولة حبسهم لنشرهم مشهدًا تمثيليًّا، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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