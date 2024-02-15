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ريال مدريد ينفرد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024

بقلم
ريال مدريد

وطن- يتصدر فريق ريال مدريد دول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بفارق 5 نقاط عن الوصيف جيرونا صاحب المركز الثاني من الترتيب قبيل بداية منافسات الجولة ال25 من الدوري الممتاز.

وكان الملكي المتصدر ريال مدريد قد حقق الفوز النظيف على ميدانه أمام منافسه الوصيف جيرونا برباعية دون مقابل الأسبوع الماضي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023- 2024 قبيل بداية منافسات الأسبوع ال25  لمسابقة الدوري الممتاز، كما يلي:

ريال مدريد  61 نقطة.

جيرونا 56 نقطة.

برشلونة  51 نقطة.

أتلتيكو مدريد 48 نقطة.

أتلتيك بيلباو 46 نقطة.

ريال بيتيس 38 نقطة.

ريال سوسيداد 37 نقطة.

لاس بالماس 35 نقطة.

فالنسيا 35 نقطة.

خيتافي 33 نقطة.

أوساسونا 29 نقطة.

ألافيس  27 نقطة.

فياريال 25 نقطة.

رايو فاليكانو 24 نقطة.

إشبيلية 23 نقطة.

مايوركا 23 نقطة.

سلتا فيغو 20 نقطة.

قادش 17 نقطة.

غرناطة 13 نقطة.

ألمرية  7 نقاط.

وستنطلق منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز، الجمعة، بمواجهة فياريال وخيتافي، كما وستختتم الاثنين، بمواجهة أتلتيك بيلباو.

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