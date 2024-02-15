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الحكمين الأكثر جدلاً في آسيا ضمن القائمة الأولية لمونديال كأس العالم 2026

بقلم
الحكمين علي رضا فغاني ومانينج

وطن- ذكرت تقارير صحفية عن تواجد الحكمين الأكثر جدلاً في بطولة كأس آسيا 2023 قطر الماضية، ضمن القائمة الأولية المختارة للتحكيم في نسخة مونديال كأس العالم 2026 أمريكا الشمالية.

وبحسب تقرير نشره موقع قناة “أبو ظبي” الرياضية، فإن قائمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكام شملت الحكمين الأكثر جدلاً على صعيد التحكيم في بطولة كأس آسيا 2023، من أجل إدارة المباريات في مونديال كأس العالم 2026.

الحكمين الأكثر جدلاً في كأس آسيا 2023

وضمت قائمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المشاركة في تحكيم مباريات كأس العالم 2026، الحكم الإيراني علي رضا فغاني الذي أثار غضب أنصار الجماهير العراقية على خلفية طرد اللاعب أيمن حسين، بسبب المبالغة والإطالة في الاحتفال، أدى إلى إقصاء أسود الرافدين العراقي أمام نشامى الأردن من منافسات دور ال16.

الحكم مانينغ
حكم نهائي كأس آسيا الصيني مانينغ

وكذلك حكم نهائي كأس آسيا 2023 الصيني مانينج، الذي أثار غضب الجماهير الأردنية بسبب قراراته المثيرة في المباراة النهائية للبطولة القارية بين الأردن وقطر، واحتساب 3 ركلات جزاء للأخير في اللقاء.

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وأثار اختيار الحكمين الإيراني علي رضا فغاني والصيني مانينج من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استغراب الجماهير في القارة الآسيوية ضمن القائمة الأولية لإدارة مباريات كأس العالم 2026، على الرغم من أن قراراتهما من تزال محل نقاش في الوسط الرياضي إلى يومنا هذا.

علي رضا فغاني
الحكم الإيراني علي رضا فغاني

وكان منتخب العنابي القطري قد توج ببطولة كأس آسيا 2023 للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نشامى الأردن في المباراة النهائية بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، على ملعب ( استاد لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر بأن نسخة مونديال كأس العالم 2026 أمريكا الشمالية، سيقام في 3 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة.

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