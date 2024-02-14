فيديو احتقار أردوغان للسيسي ومهاجمته يثير جدلا.. ما الذي تغير في 2024؟

استعاد ناشطون مقابلة قديمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعود للعام 2019، أكد فيها أنه لا يقابل شخصاً كرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي على الإطلاق فضلا عن مهاجمته بشدة، ليتساءلوا عن سبب الانعطاف الكبير بالسياسة التركية وسر تغير موقف أردوغان من السيسي رغم جرائم نظامه المستمرة بحق المصريين وأيضا بحق الفلسطينيين في غزة.

ووصل أردوغان، الأربعاء 14 شباط/فبراير، إلى القاهرة في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها منذ 11 عاما، ويلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ويتصدر الوضع في قطاع غزة جدول المباحثات بين الجانبين حسب مصادر إعلامية.

ورافق أردوغان في زيارته إلى مصر وزير الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجار.

– #أردوغان عام 2019: يقولون لماذا لا تقابل #السيسي !؟ .. "أقول لهم، انا لا أقابل مثل هؤلاء الأشخاص أبداً, ومن يقابلونه يعلمون ان التاريخ سيُقيمهم بطريقة مختلفة " pic.twitter.com/mRN308nkJj — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) February 14, 2024

مقابلة قديمة لأردوغان يهاجم فيها السيسي

وكان أردوغان قد أكد في لقائه مع وسائل إعلام تركية مثل سي إن إن تورك وكنال دي، أكثر من مرة قبل سنوات أنه لن يلتقي شخصاً مثل السيسي على الإطلاق مشيراً إلى جرائم كبيرة ارتكبها بحق المصريين بعد انقلابه على أول رئيس شرعي منتخب في مصر، الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأكد الرئيس التركي في حديثه وقتها أن السيسي منذ تسلمه السلطة في مصر أعدم نظامه 42 شخصا، كان آخرهم تسعة شبان، “وهذا لا يمكن قبوله” مكرراً: “جوابي لمن يسأل: لماذا لا تقابل السيسي؟ أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق”.

وأوضح أردوغان: “يكون هناك بعض الوسطاء يأتون من وقت لآخر .. قبل كل شيء (لمقابلة السيسي) يجب أن يطلق سراح جميع من في الداخل وطالما لم يطلق سراحهم لا يمكنني مقابلة السيسي”.

23 Şubat 2019 Erdoğan : Niçin Sisi'yle görüşmediğimi soranlara söylüyorum. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. 14 Şubat 2024 Sisi ile görüşen Erdoğan: Değerli kardeşimi ilk fırsatta Ankara'ya bekliyorum! pic.twitter.com/Yl8386E8wf — Zübeyde Sarı (@zubeydesariii) February 14, 2024

سيقيم التاريخ زوار السيسي بطريقة مختلفة!

ولم يكتف الرئيس التركي بذلك بل راح يهاجم كل من يقابل عبدالفتاح السيسي ويسعى لتعويم نظامه: “من يقابلونه عليهم أن يعرفوا أن التاريخ سيقيمهم بطريقة مختلفة والشعب المصري هم أرواحنا وأكبادنا لكن هو لا أبداً”.

وفي تفاعلهم مع المقطع المستعاد أكد مغردون أن الأقنعة سقطت وأن “بائعي الشعارات” حسب وصفهم باتوا مكشوفين فيما ذكر آخر أن “الخطابات حسب موعد الانتخابات” وقال ثالث: “اليوم كل المنطقة في خطر كبير”.

وراح بعض الرواد يبررون لأردوغان تغير سياساته في المنطقة بحجة “التغيرات الدولية والأوضاع في غزة” وما شابهها من حجج يرى كثيرون أنها غير واقعية وليس لها أي منطق.

🗓23 Şubat 2019 Recep Tayyip Erdoğan: “Niçin Sisi'yle görüşmediğimi soranlara söylüyorum. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir” 🗓️14 Şubat 2024 Recep Tayyip Erdoğan, Sisi ile görüştü. pic.twitter.com/sdzw6MQi1E — Hafıza (@hafizatv) February 14, 2024

وبحسب المتابعين فإن هذه المعطيات من تغير الواقع الدولي والأوضاع في غزة كانت منذ سنوات ولكن بحسب رأي البعض فإن المصالح التركية تقتضي التعامل بشكل مختلف إرضاء للدول الكبرى وإرضاء لإسرائيل التي تتواصل علاقاتها مع تركيا رغم كل التصريحات والشعارات.

ولا تزال العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبين تركيا قائمة في الوقت الذي يستشهد فيه الأطفال والنساء في غزة ويموت الكثير منهم جوعاً، جراء الحصار الخانق عليهم الذي يشارك فيه عبدالفتاح السيسي نفسه ويواصل ذلك حتى خلال لقائه بأردوغان.

Recep Tayyip Erdoğan:

"Beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum, etmem. Neden? Halkının % 52 oyunu almış olan bir Mursi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokrat ile karşı karşıya gelmem, onunla aynı masada oturmam"

13/03/2019 Rabia 😭 pic.twitter.com/k8jSQYBMYr — can (@CanKemaly418) February 14, 2024

ولطالما دعم أردوغان قضية الشعب المصري في مواجهة الانقلاب وأكد أنه لن يعيد العلاقات مع السيسي وأن مرسي (قبل استشهاده بسجون مصر) هو وحده من يمثل الديمقراطية في مصر ولا يمكن إلا أن يعترف فيه كرئيس شرعي منتخب لمصر.

ليتساءل الكثير من النشطاء عن سر تغير موقف أردوغان وظهوره اليوم رفقة السيسي، الذي وصفه صراحة قبل ذلك بأنه “قاتل ومجرم” في تعليقه على مذابح رابعة والنهضة بحق معارضي النظام المصري.