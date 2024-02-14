سيناريو صادم قد يطيح بمانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا.. والسبب جيرونا الإسباني

وطن – يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أزمة كبيرة صدمة قوية في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

ويحتل فريق المدرب بيب غوارديولا حاليا وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين، خلف ليفربول المتصدر وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثالث.

وتنص اللوائح الجديدة لدوري الأبطال، على أن احتلال المركز الخامس في البطولة كافيا للتأهل إلى المسابقة.

إلا أن هناك تحولا مفاجئا في الأحداث قد يمنع سيتي من المشاركة حتى لو احتل أحد هذه المراكز.

موقع “Sportbible” سلط الضوء على الصدمة التي تواجه مانشستر سيتي، حيث تمتلك مجموعة السيتي لكرة القدم حاليا حصة قدرها 47% من نادي جيرونا الإسباني الذي أصبح قريبا من التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم باحتلاله المركز الثاني في الليغا.

وبموجب قواعد الملكية الحالية، فإن مشاركة جيرونا ستخلق مشكلة هائلة لمانشستر سيتي بسبب الانتماء لنفس الشركة.

هذا السينايو الصادم سيحدث في حالة نادرة وهي احتلال سيتي لمركز في الدوري الإنجليزي أقل من المركز الذي سيحتله جيرونا على الجانب الآخر في الدوري الإسباني.

يعني ذلك أن ناديي ليفربول وأرسنال سيؤثران بشكل مباشر على هذا الأمر باعتبارهما الثنائي الأشرس في الصراع على البريميرليغ.

وإذا ما احتل سيتي وجيرونا نفس المركز، فيمكن للفريق الإنجليزي الوصول لأن إنجلترا هي الدولة الأولى بتصنيف الاتحاد الأوروبي في قائمة الوصول للمسابقات الخاصة به.

الاتحاد الأوروبي يراقب الموقف

وبحسب التقرير فإن الاتحاد الأوروبي يقوم بمراقبة الوضع حاليا ويقيم الروابط بين جيرونا ومانشستر سيتي.

ولو أثرت هذه العلاقة على حظوظ الطرف الإنجليزي، قد تضطر مجموعة سيتي إلى تقليص حصتها في جيرونا.