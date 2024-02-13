داعية سعودي يتصهين ويثير غضبا.. اعتبر مقاومة غزة ضد الاحتلال “أعمال شغب” (شاهد)

وطن – أثار الداعية السعودي حسين العولقي، حالة واسعة من الجدل، بعد حديثه عن أن ما تفعله المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهتها للاحتلال الإسرائيلي يمثل أعمال شغب.

وقال العولقي في مقطع فيديو، إن ما سماها الأفعال الموجودة في قطاع غزة ليست من الحكمة في شيء، مدعياً أنها أعمال شغب وليست من السنة.

وأضاف أنه يجب العودة لعلماء أهل السنة والجماعة مثل هيئة كبار العلماء في السعودية، ودعا لعدم أخذ الفتاوى ممن وصفهم بـ”صغار الناس وربما يكونون من أهل البدع”.

وجدد القول إن الأعمال الجارية حاليا في فلسطين وفي غزة بالتحديد ليست من السنة في شيء، وتمثل أعمال شغب وتكون عواقبها وخيمة وفق ادعائه.

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تصريحات حسين العولقي أثارت حالة واسعة من الغضب، ضد الداعية الذي كانت كلماته في وقت تشهد فيه السعودية انفلاتاً مجتمعياً بفعل السياسات التي تتبعها المملكة وضربت جذورها المحافظة.

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي: “حذاء أصغر مقاتل في غزة وفلسطين أشرف منك ومن اقولك ومن حديثك أيها المتطاول على شرف الأمة وفخرها وغزها.. غزة تقاتل نيابة عن مليار ونصف مليار مسلم”.

حذاء أصغر مقاتل في غزة وفلسطين اشرف منك ومن اقولك ومن حديثك أيها المتطاول على شرف الامة وفخرها وغزها .

غزة تقاتل نيابة عن مليار ونصف مليار مسلم .#غزة_العزة pic.twitter.com/z3DAEeniho — مختار الرحبي (@alrahbi5) February 12, 2024

وعلق المحلل راشد معروف: “الشيخ حسين العولقي مثل الذي يضرط بآخر ركعة، قد كان ساكت طوال هذه الفترة قام يفتي بهذا التوقيت الذي يتحدث فيه العالم كله عن جرائم إسرائيل، طيب ياشيخ افتينا هل جرائم إسرائيل وقتل وإصابة ما يقارب 100 الف من الأبرياء هل هذا من السنة؟”.

الشيخ حسين العولقي مثل الذي يضرط بآخر ركعة، قد كان ساكت طوال هذه الفترة قام يفتي بهذا التوقيت الذي يتحدث فيه العالم كله عن جرائم إسرائيل، طيب ياشيخ افتينا هل جرائم إسرائيل وقتل وإصابة ما يقارب 100 الف من الأبرياء هل هذا من السنة؟ pic.twitter.com/GvzrkwFEhp — راشد معروف (@RashidMaarouf) February 12, 2024

وقال الناشط مرتضى الجرموزي: “لعنة الله عليك شاه وجهك يا منافق ولعنك الله بالدنيا قبل الآخرة”.

🚨الشيخ السعودي حسين العولقي🚨

ما يجري في #غزة_الآن هي مجرد أعمال شغب وليس من السنة في شيء وعواقبها وخيمة لأنهم يأخذون الفتوى من الصغار أمثال الإخونجية والسرورية وكان الواجب الرجوع لهيئة كبار العلماء في #السعودية

لعنة الله عليك شاه وجهك يا منافق ولعنك الله بالدنيا قبل الاخرة pic.twitter.com/VmfJbvKknE — مرتضى الجرموزي 🇵🇸🇾🇪 (@AlJarmuzi2023) February 13, 2024

وكتب الناشط محمد عز الدين: “اللهم عجل في زوال كل ظالم وكل منافق وكل من سكت عن كلمة الحق في وجه الحكام المتخاذلين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الإسلام والمسلمين”.

حسين العولقي: الأفعال الموجودة الآن في غزة ليست من السنة في شيء،بل هي أعمال شغب وعواقبها وخيمة.

والواجب الرجوع لهيئة كبارالعلماء في السعودية! اللهم عجل في زوال كل ظالم وكل منافق وكل من سكت عن كلمةالحق في وجه الحكام المتخاذلين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الاسلام والمسلمين pic.twitter.com/mcLplJz4qV — Mohammed AZ Aldin (@MohmedAZAldin1) February 12, 2024



وقال أحد الناشطين: “الشيخ السعودي حسين العولقي يهودي من الموساد لعنه الله عليه وعلى والديه”.