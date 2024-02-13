حرب غزة وضعت محمد بن سلمان في مأزق.. تحليل يشرح الانتصار الذي صنعته “حماس”

وطن – “بالنسبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلقت حرب غزة مأزقا”.. هكذا استهل برنارد هيكل أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برنستون بالولايات المتحدة تحليلاً نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية.

وقال هيكل: “تحكم حماس غزة، وهي حركة إسلامية متحالفة وتنسق بشكل وثيق مع إيران ووكلائها، الذين يرغبون في رؤية تدمير آل سعود. ولكن بالنظر إلى مدى شعبية القضية الفلسطينية بين المواطنين السعوديين، يجب على محمد بن سلمان الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، الذين يُنظر إليهم في جميع أنحاء العالمين العربي والإسلامي على أنهم ضحايا العدوان والاحتلال الإسرائيلي”.

تريد الحكومة السعودية تعزيز أمنها، وتأمل أنه من خلال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يمكنها إنشاء تحالف أمني مع الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن الإقليميين.

لكن الرياض لن تقيم مثل هذه العلاقات عندما تقصف إسرائيل المدنيين في غزة وترفض الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

ومع ذلك، لم يكن التطبيع، هو السبيل الوحيد أمام أسرة آل سعود لتعزيز قبضتها. ويستطيع النظام أيضاً أن يحمي نفسه ومصالحه من خلال بناء اقتصاد أكثر قوة وتغيير الأيديولوجية الداخلية للبلاد.

ولتحقيق هذه الغاية، تعمل السعودية بنشاط على تطوير قطاعات جديدة غير مرتبطة بالنفط، مثل السياحة والتعدين والخدمات اللوجستية والتصنيع والتكنولوجيا والتمويل والنقل.

وعلى نحو متزايد، يسعى النظام الملكي بدلاً من ذلك إلى إضفاء الشرعية على حكمه من خلال تقديم نفسه على أنه حامي الشعب السعودي وتعزيز الشعور القومي القوي الذي يضع المصالح السعودية في المقام الأول.

وتشمل التغييرات الناتجة تقريباً كل جانب من جوانب مجتمع البلاد، من الأنظمة القانونية والتعليمية إلى أدوار السلطات الدينية والمرأة. فبدلاً من إلزام نفسها بنشر “الإسلام الحقيقي”، تعتمد شرعية النظام الملكي على قدرته على تحقيق الوحدة والسلام والرخاء في منطقته.

تحول كبير في السعودية

وقد أدت الحرب على غزة إلى تعقيد هذا التحول. لا تزال المملكة العربية السعودية تهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن المملكة تطالب بسعر أعلى بكثير للعلاقات الدبلوماسية.

ويصر السعوديون الآن على أن يقدم الإسرائيليون تنازلات مضمونة من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما أنهم يحاولون إقناع واشنطن بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين التي لا تزال غير ملموسة، بينما يدعون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بذلك أيضًا.

وتعتقد الرياض أنه إذا تم حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل عادل، فسوف تضعف طهران، وسوف يستقر الشرق الأوسط ويمكن للمملكة بعد ذلك إنجاز تحولها الوطني وتحقيق رؤيتها المتمثلة في إنشاء منطقة مترابطة ومزدهرة، تكون هي نفسها في المركز.

هدف محمد بن سلمان هو جعل المملكة العربية السعودية، على حد تعبيره، “طبيعية”. وهو يعني بذلك مجتمعاً منفتحاً اجتماعياً وديناميكياً اقتصادياً، على الرغم من أنه سيظل في قبضته الاستبدادية. سيكون الناس أحرارًا في البقاء أتقياء، لكنهم لا يستطيعون فرض معتقداتهم على الآخرين.

فلسطين ليست قضية إسلامية في نظر السعودية

تولي السعودية أهمية كبيرة لسيادتها وسيادتها للدول الأخرى، لذا فهي لا تدين محنة الأويغور (أقلية معظمها مسلمة) في ظل الحزب الشيوعي الصيني أو محنة المسلمين الهنود في ظل حزب بهاراتيا القومي الهندوسي الحاكم. حزب جاناتا. وعندما تستحضر الرياض قضية فلسطين فهي قضية قومية وليست قضية إسلامية.

وترى السعودية أن الأيديولوجيات والحركات التي تشجع التدخل العابر للحدود الوطنية هي أمر خطير. وبناءً على ذلك، فقد حظرت العديد منها، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.

وبدلا من ذلك، فإن رؤية الرياض للنظام العالمي هي رؤية تكنولوجية ونيوليبرالية، حتى لو قامت الحكومة بنشر رأسمالية الدولة لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة وإعادة تشكيل القطاعات القائمة.

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ومن الممكن أن تساعد مبادرات محمد بن سلمان في تعزيز ازدهار المملكة العربية السعودية، وبالتالي شعبية نظامه. ولكن لكي ينجحوا، يجب أن يسود السلام. وقد توصل محمد بن سلمان إلى هذا الإدراك بعد عدة سنوات من اتباع سياسات خارجية عدوانية، مثل تدخله المكلف في الحرب في اليمن، ومقاطعة قطر، والموقف العدائي تجاه إيران – بما في ذلك تشبيهه للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بهتلر.

أدت هذه الإجراءات إلى عدم الاستقرار في المملكة وعرضت أهداف محمد بن سلمان للخطر.

وفي الوقت نفسه، كان الزعماء الإسلاميون في جميع أنحاء العالم الإسلامي يشوهون سمعة الرياض باعتبارها تابعة للولايات المتحدة ونظاماً مرتداً.

ونتيجة لذلك، عدلت المملكة موقفها. والآن، أصبح الرد السعودي الرسمي على هذه الاستهزاءات خافتاً، وأصبحت سياستها تجاه منافسيها تصالحية.

وساعدت القرارات في دفع محمد بن سلمان لتبني نهجه الجديد في المنطقة، فضلا عن بناء علاقات أقوى مع الصين والهند وروسيا. وهي تشكل مجتمعة سياسة السعودية أولا، حيث يدرس محمد بن سلمان جميع أنواع الخيارات لتأمين حكم سلالته.

ويساعد هذا التحوط في تفسير سبب رفض المملكة العربية السعودية الانضمام إلى التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة لوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

ويتوقع السعوديون أن مصالحهم الاقتصادية، مع مرور الوقت، سوف تتفوق على الالتزامات الأيديولوجية الأكثر تشددا. ولذلك فإن الرياض حريصة على بناء علاقات مالية واستثمارية مع إيران ومع الحوثيين ، على أمل أن تؤدي هذه المصالح الخاصة إلى حماية المملكة في نهاية المطاف من أعمالهم العدوانية.

لكن محمد بن سلمان ليس ساذجاً بشأن رغبة أعدائه في الإضرار ببلاده، كما أنه ليس ساذجاً بشأن قدراتهم. إن إيران وحلفائها لن يصبحوا أبداً أصدقاء للمملكة العربية السعودية، كما أن إسرائيل والولايات المتحدة أقوى عسكرياً من أن يُهزما بالكامل.

وشهدت المملكة العربية السعودية، بعد كل شيء، فيلم محور المقاومة المغرور والخيالي من قبل. حاول جمال عبد الناصر في مصر نشر الأيديولوجية الثورية القومية العربية، كما فعل صدام حسين في العراق من خلال حركته السياسية البعثية والعدوان العسكري. وكانت النتائج كارثية. لا يوجد حل عسكري قادر على إقامة دولة فلسطينية، ولا توجد طريقة لإجبار الولايات المتحدة على الخروج من الشرق الأوسط .

في الواقع، يأمل السعوديون أن تصبح واشنطن أكثر انخراطًا في المنطقة. وكان سعي ولي العهد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، جزئياً، وسيلة للحصول على اتفاقية أمنية أوسع مع الولايات المتحدة.

وفي مقابل سفارة سعودية في إسرائيل، أرادت المملكة إبرام معاهدة دفاع مشترك مع واشنطن من شأنها حماية المملكة العربية السعودية من أي هجوم خارجي ومنحها برنامجًا نوويًا تديره الولايات المتحدة.

وستصبح المملكة بعد ذلك حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، مع وضع مماثل لوضع اليابان أو كوريا الجنوبية. وسيكون هذا إنجازًا كبيرًا للرياض وريشة في قبعة محمد بن سلمان. وسيكون إنجازاً أعظم من إقامة العلاقة بين مؤسس المملكة، ابن سعود، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في عام 1945 – والتي بشرت بعقود من التعاون بين البلدين والتقدم الاقتصادي المذهل.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، فإن أي احتمال للتطبيع مع إسرائيل يظل معلقًا على المدى الطويل، نظرًا للدمار في غزة. إن القضية الفلسطينية، التي تم تهميشها بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، أصبحت مرة أخرى مركزية في سياسة الشرق الأوسط، وذلك بفضل هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ولا يحظى السعوديون باحترام كبير للقيادة الفلسطينية، لكنهم يشعرون بأنهم مجبرون على الانضمام إلى بقية دول العالم. العالم العربي يدين إسرائيل. أصدر وزير الخارجية السعودي وأمراء آخرين بيانات تدين تصرفات إسرائيل باعتبارها جرائم حرب. وقد دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أيدت الحكومة السعودية اتهام جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

لكن هذه التصريحات كانت أخف من الانتقادات الموجهة من دول إقليمية أخرى، ويأمل السعوديون في استئناف حملة التطبيع قريبا. لكنهم يتوقعون الآن تنازلات جدية من الإسرائيليين، تنازلات من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأي شيء أقل من ذلك سيؤدي إلى اتهام محمد بن سلمان بالخيانة، وهو حساس بشكل خاص بشأن مزاعم الخيانة نظرا لوضعه كأهم زعيم عربي وحارس لأقدس الأماكن الإسلامية.

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وهذا يعني أن الصفقة التي ذكرت صحيفة هافينغتون بوست أن الإسرائيليين عرضوها على السعوديين، بدفع ووساطة من الولايات المتحدة، لن تكون كافية. وقد يتضمن هذا الاتفاق التطبيع مقابل ضمانات معينة للفلسطينيين، لكن لا يبدو أنه يخلق خطوات ملموسة نحو إقامة الدولة. وفي غياب مثل هذا المسار، فإن السعوديين لن يوقعوا عليه. لقد أوضحوا أنهم لن يقوموا بتنظيف الفوضى في اليوم التالي لانتهاء الحرب.

ولا أحد يستطيع أن يخمن ما إذا كان من الممكن اتخاذ خطوات ذات معنى في ضوء سياسات إسرائيل المتشددة والطموحات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن هجوم حماس جعل القضية الفلسطينية عنصراً مهماً في الكيفية التي تفكر بها الرياض الآن في مصلحتها الوطنية. ولذلك، فقد دفع ذلك المملكة العربية السعودية إلى إعادة الانخراط كداعم قوي لقيام الدولة الفلسطينية. وفي هذا الصدد، ضمنت حماس انتصاراً للفلسطينيين، ولكن ربما ليس لنفسها.