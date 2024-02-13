بحركة الرشوة.. لاعب المنتخب الأردني يسخر من تتويج العنابي القطري بطلاً لكأس آسيا 2023 (شاهد)

وطن- رغم انتهاء البطولة الآسيوية بتتويج صاحب الأرض منتخب العنابي القطري بها للمرة الثانية على التوالي قبل أيام، إلا أن صدى أفعالها ما زالت عالقة في عقول جماهير نشامى الأردن واللاعبين بتصرفاتهم خلال استقبالهم الحافل على ملعب (استاد عمان) الدولي.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنجم منتخب نشامى الأردن محمد أبو زريق وهو يغني أمام الجماهير الأردنية الحافلة داخل ملعب استاد عمان الدولي، وهو يقول: ” الكأس ما يحلى إلا بأيدنا” مع الإشارة بحركة الرشوة في يده اليمنى.

محمد أبو زريق لاعب المنتخب الأردني

ونال مقطع الفيديو الذي ظهر فيه لاعب منتخب نشامى الأردن محمد أبو زريق وهو يشير بحركة الرشوة، عقب تتويج منتخب العنابي القطري ببطولة كأس آسيا 2023 للمرة الثانية، حالة من الاستياء الشديد من قبل الجماهير القطرية بسبب هذا التصرف.

ياجماعة اللي قريب من محل الركن الرياضي يمر ويشتري لهم كاس بخمسين ريال ازعجونا الصراحة . https://t.co/OhhzfwSZYg — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) February 12, 2024

وعلق أحد جماهير المنتخب القطري على فيديو تصرف اللاعب الأردني أبو زريق بحركة الرشوة، بعد إعادة نشره للفيديو عبر حسابه، ” يا جماعة اللي قريب من محل الركن الرياضي، يمر ويشتري لهم كاس بخمسين ريال .. ازعجونا صراحة”.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 محمد ابو زريق " شرارة ". يشعل إستاد عمان الدولي للاردن جينا من كل مدينة الجمهور العظيم يتفاعل #استقبال_النشامى || #استقبال_الأبطال || #النشامى || #حيهم_الأبطال pic.twitter.com/PXhvaApqFx — قصي الحموري (@QusaiHmmouri) February 12, 2024

بينما علق آخر بنشر صورة نجم المنتخب القطري أيمن حسين، ” الله يسامحك أكلت المنسف وطلعت خليت بعض البهايم والكلاب تنبح علينا”.

الله يسامحك أكلت المنسف وطلعت خليت بعض البهايم والكلاب تنبح علينا pic.twitter.com/SOWDkOV3dT — حسين آل إسحاق 🇶🇦 (@hialishaq) February 12, 2024

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هجوم جماهير منتخب نشامى الأردن

ويهتم أنصار وبعض نجوم نشامى الأردن بحصول حكم المباراة النهائية الصيني مانينج على الرشوة من أجل تتويج العنابي القطري مستضيف البطولة على اللقب للمرة الثانية على التوالي، وذلك بحصول المنتخب القطري على 3 ركلات جزاء نجح في تسجيلهم أكرم عفيف هداف وأفضل لاعب في البطولة الآسيوية لهذه النسخة ال18.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 محمد أبو رزيق لاعب الأردن يُشير بحركة الرشوة! pic.twitter.com/2f9GTyeaqq — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 12, 2024

يذكر بأن منتخب العنابي القطري قد توج ببطولة كأس آسيا 2023 للمرة الثانية على حساب نشامى الأردن، عقب الفوز عليه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة.