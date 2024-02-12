الرئيسية » حياتنا » جورجينا رودريغيز تفوز بحوالي 100 ألف دولار بسبب ماضيها قبل رونالدو ..ما القصة!؟

جورجينا رودريغيز تفوز بحوالي 100 ألف دولار بسبب ماضيها قبل رونالدو ..ما القصة!؟

بقلم
جورجينا رودريغيز تفوز بحوالي 100 ألف دولار في دعوى قضائية

وطن – فازت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بحوالي 100 ألف دولار في دعوى قضائية بسبب ماضيها قبل شريكها الحالي النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وقد حكمت محكمة البداية رقم 3 في بلدة “بوزويلو دي ألاركون” في إسبانيا، بأنها أعطت الحق لجورجينا وشقيقتها إيفانا رودريغيز، مما أدى إلى إدانة عدة برامج تلفزيونية بدفع 70,000 يورو للمؤثرة بسبب التدخل في خصوصيتها وصورتها الشخصية و50,000 يورو لكلتا الشقيقتين بسبب انتهاك خصوصية وصورة والدهما. وفق صحيفة marca الإسبانية

شقيقة جورجينا
جورجينا وشقيقتها إيفانا

تذكر القاضية في حكمها أن الشهرة والأهمية والشعبية التي تتمتع بها جورجينا اليوم لا علاقة لها بما كانت عليه في الماضي، قبل لقائها بكريستيانو رونالدو.

“في ذلك الوقت، كانت تبدأ للتو في الشهرة بسبب علاقتها العاطفية بلاعب كرة القدم، وفي أي حال من الأحوال لم تتمتع بالشهرة والإسقاط العام الذي لديها في الوقت الحالي”، تقول القاضية.

وفقًا للقاضية، في برنامج الواقع الخاص بها، “أنا جورجينا“، الذي عرض على نتفليكس، “نادرًا ما تتحدث عن ماضيها”، لذا لن تعطي أي شرعية لوسائل الإعلام التي تحدثت عن طفولتها أو نشرت صورًا لها وهي قاصر.

"أنا جورجينا" على نتفليكس
“أنا جورجينا” على نتفليكس

“في الوثائقي الذي عرض في عام 2022، لم يتم الإشارة، ولم يتم نشر أي معلومات حول حياة عائلة جورجينا، فيما يتعلق بوالديها أو أفراد العائلة الآخرين، من طفولتها ومراهقتها”، وبذلك، خلقت جورجينا سابقة قضائية بهذا الحكم.

تبدو جورجينا رودريغيز محظوظة، فبقدر ما يبدو الأمر متناقضًا، فإن المؤثرة، المعتادة على عرض حياتها كما هي، لا تريد أن تظهر قضايا تعتبرها من ماضيها، أو شخصيات تعتبرها مجهولة، كما هو الحال مع والدها. ولذلك، قاومت ضد كل الصعاب للحفاظ على خصوصية ماضيها وعائلتها.

قد يعجبك أيضاً

حسام حسن وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم

تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري تحت قيادة المدرب حسام حسن (صور)

مانشستر سيتي

سيناريو صادم قد يطيح بمانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا.. والسبب جيرونا الإسباني

قطط تنهش جثمان طفل فلسطيني في غزة

مشاهد مؤلمة لقطط تنهش جثمان طفل استشهد برصاص قناص إسرائيلي في غزة

عربة السيفور التي دمر بها الجيش الإسرائيلي عمارات مصرية في غزة

مشاهد لـ “عربة السيفور” التي دمّر بها الاحتلال عمارات مصرية في غزة

مفاوضات في القاهرة للسعي لصفقة تبادل ووقف إطلاق النار

سبب تعثر اجتماع القاهرة.. شرط تمسكت به حماس وإسرائيل شاركت “مجاملة”

قواعد الإمارات في باب المندب

تحليل يرصد تحركات عسكرية إماراتية لتقليل آثار هجمات الحوثيين على إسرائيل

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior