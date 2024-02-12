جورجينا رودريغيز تفوز بحوالي 100 ألف دولار بسبب ماضيها قبل رونالدو ..ما القصة!؟

وطن – فازت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بحوالي 100 ألف دولار في دعوى قضائية بسبب ماضيها قبل شريكها الحالي النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وقد حكمت محكمة البداية رقم 3 في بلدة “بوزويلو دي ألاركون” في إسبانيا، بأنها أعطت الحق لجورجينا وشقيقتها إيفانا رودريغيز، مما أدى إلى إدانة عدة برامج تلفزيونية بدفع 70,000 يورو للمؤثرة بسبب التدخل في خصوصيتها وصورتها الشخصية و50,000 يورو لكلتا الشقيقتين بسبب انتهاك خصوصية وصورة والدهما. وفق صحيفة marca الإسبانية

تذكر القاضية في حكمها أن الشهرة والأهمية والشعبية التي تتمتع بها جورجينا اليوم لا علاقة لها بما كانت عليه في الماضي، قبل لقائها بكريستيانو رونالدو.

“في ذلك الوقت، كانت تبدأ للتو في الشهرة بسبب علاقتها العاطفية بلاعب كرة القدم، وفي أي حال من الأحوال لم تتمتع بالشهرة والإسقاط العام الذي لديها في الوقت الحالي”، تقول القاضية.

وفقًا للقاضية، في برنامج الواقع الخاص بها، “أنا جورجينا“، الذي عرض على نتفليكس، “نادرًا ما تتحدث عن ماضيها”، لذا لن تعطي أي شرعية لوسائل الإعلام التي تحدثت عن طفولتها أو نشرت صورًا لها وهي قاصر.

“في الوثائقي الذي عرض في عام 2022، لم يتم الإشارة، ولم يتم نشر أي معلومات حول حياة عائلة جورجينا، فيما يتعلق بوالديها أو أفراد العائلة الآخرين، من طفولتها ومراهقتها”، وبذلك، خلقت جورجينا سابقة قضائية بهذا الحكم.

تبدو جورجينا رودريغيز محظوظة، فبقدر ما يبدو الأمر متناقضًا، فإن المؤثرة، المعتادة على عرض حياتها كما هي، لا تريد أن تظهر قضايا تعتبرها من ماضيها، أو شخصيات تعتبرها مجهولة، كما هو الحال مع والدها. ولذلك، قاومت ضد كل الصعاب للحفاظ على خصوصية ماضيها وعائلتها.