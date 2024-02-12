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ثروة الملك تشارلز .. كم زادت منذ أن تولى العرش!؟

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ثروة الملك تشارلز

وطن – كان للملك تشارلز، قبل توليه العرش، صافي ثروة ضخم يقدر بـ80 مليون جنيه إسترليني، لكنه الآن يجلس على ثروة مذهلة تقدر بـ600 مليون جنيه إسترليني.

تمتلك العائلة الملكية ككل أصولًا تقدر بـ28 مليار دولار (حوالي 22 مليار جنيه إسترليني)، تشمل العقارات الكبرى مثل ممتلكات التاج، قصر باكنغهام، قصر كنسينغتون، دوقية كورنوال، دوقية لانكستر، وممتلكات التاج في اسكتلندا.

لكن، هذا لا يعني أن الملك تشارلز يمكن أن يتصرف في خزائن الملكية متى شاء لإنفاق المال. المال من هذه الأصول ليس في الواقع مخزونه الشخصي.

بالتأكيد، يمكنه استخدام بعضها لواجباته الملكية، لكنها في النهاية تعود ملكيتها إلى التاج وسيتم توريثها في النهاية إلى الأمير ويليام عندما يتولى العرش.

كم عدد العقارات التي يمتلكها الملك تشارلز؟

إذًا، هل يحصل الملك تشارلز على راتب؟.

تجني العائلة المالكة دخلًا من الإعانة السيادية وشيء يسمى بـ”المحفظة الخاصة“، وهي بشكل أساسي الدخل الخاص للسيادة البريطانية. لديهم أيضًا ثروتهم الشخصية واستثماراتهم للحفاظ على حساب البنك الملكي مزدهرًا.

عندما توفيت الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022، تركت وراءها ثروة تقدر بـ650 مليون جنيه إسترليني للملك تشارلز. والمثير للدهشة، أنه لا يتعين عليه دفع ضرائب عليها.

تضمّن إرث الملكة 400 مليون جنيه إسترليني من استثماراتها الشخصية في “أسهم الشركات الكبرى البريطانية”، ومجموعة فنية ضخمة، ومجموعتها الرائعة من المجوهرات، والمنازل الخاصة، اضافة لمجموعة طوابع تقدر بـ100 مليون جنيه إسترليني.

أما عن من يتصدر قائمة الثروة الملكية، فهذا اللقب يذهب إلى الأمير ويليام بصافي ثروة يقدر بحوالي 1.05 مليار جنيه إسترليني.

في الأثناء، يمتلك الأمير هاري وميغان ماركل ثروة مشتركة تقدر بـ20 مليون جنيه إسترليني، والأميرة آن تمتلك 50 مليون جنيه إسترليني، فيما الأمير إدوارد وصوفي يمتلكان 10 ملايين جنيه إسترليني، والأمير أندرو يحتفظ بثابت 5 ملايين جنيه إسترليني.

وإذا كنت تتساءل عن الثروة الإجمالية للعائلة الملكية، فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث يقدر الآن أنها 22 مليار جنيه إسترليني .

وكان قصر بكنغهام أكد تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان يوم الاثنين (5 فبراير).

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