ثروة الملك تشارلز .. كم زادت منذ أن تولى العرش!؟

وطن – كان للملك تشارلز، قبل توليه العرش، صافي ثروة ضخم يقدر بـ80 مليون جنيه إسترليني، لكنه الآن يجلس على ثروة مذهلة تقدر بـ600 مليون جنيه إسترليني.

تمتلك العائلة الملكية ككل أصولًا تقدر بـ28 مليار دولار (حوالي 22 مليار جنيه إسترليني)، تشمل العقارات الكبرى مثل ممتلكات التاج، قصر باكنغهام، قصر كنسينغتون، دوقية كورنوال، دوقية لانكستر، وممتلكات التاج في اسكتلندا.

لكن، هذا لا يعني أن الملك تشارلز يمكن أن يتصرف في خزائن الملكية متى شاء لإنفاق المال. المال من هذه الأصول ليس في الواقع مخزونه الشخصي.

بالتأكيد، يمكنه استخدام بعضها لواجباته الملكية، لكنها في النهاية تعود ملكيتها إلى التاج وسيتم توريثها في النهاية إلى الأمير ويليام عندما يتولى العرش.

إذًا، هل يحصل الملك تشارلز على راتب؟.

تجني العائلة المالكة دخلًا من الإعانة السيادية وشيء يسمى بـ”المحفظة الخاصة“، وهي بشكل أساسي الدخل الخاص للسيادة البريطانية. لديهم أيضًا ثروتهم الشخصية واستثماراتهم للحفاظ على حساب البنك الملكي مزدهرًا.

عندما توفيت الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022، تركت وراءها ثروة تقدر بـ650 مليون جنيه إسترليني للملك تشارلز. والمثير للدهشة، أنه لا يتعين عليه دفع ضرائب عليها.

تضمّن إرث الملكة 400 مليون جنيه إسترليني من استثماراتها الشخصية في “أسهم الشركات الكبرى البريطانية”، ومجموعة فنية ضخمة، ومجموعتها الرائعة من المجوهرات، والمنازل الخاصة، اضافة لمجموعة طوابع تقدر بـ100 مليون جنيه إسترليني.

أما عن من يتصدر قائمة الثروة الملكية، فهذا اللقب يذهب إلى الأمير ويليام بصافي ثروة يقدر بحوالي 1.05 مليار جنيه إسترليني.

