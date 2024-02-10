مستوطن مسنّ يغتصب 3 أطفال إسرائيليين في فندق نازحين من الحرب! (شاهد)

وطن – مددت محكمة في تل أبيب لمدة ثمانية أيام، اعتقال مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر (64 عاماً)، من مستوطنة “كريات شمونة” شمال فلسطين المحتلة، بتهمة اغتصاب 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 7 سنوات في فندق يأوي نازحين إسرائيليين من الحرب، في منطقة “غوش دان“.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنّ “صهيون فعنونو” 64 عامًا من “كريات شمونة”، مشتبه فيه بارتكاب “أعمال غير لائقة” ضد ثلاثة أطفال في الفندق، بعدما تقدمت أمّ لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بشكوى ضده، وبناءً على ذلك جرى اعتقاله.

ووفق الصحيفة، فقد طلبت محامية المشتبه به “فعنونو”، حظر نشر اسمه، وإجراء الجلسة خلف أبواب مغلقة، لكن ممثل الشرطة، عارض الطلب، قائلاً: “المشتبه به قام بالتحرش الجنسي بطفلة صغيرة في الفندق. نحن نشتبه في وجود ضحايا آخرين، حيث في هذه المرحلة الشبهة تتركز في ثلاثة أطفال”.

وقال إنه بعد أن تم سؤال المشتبه به عن ذلك، ادعى أن “الطفلة جاءت إليه”.

ولم يقبل القاضي الطلب لحظر النشر، وكتب في قراره من بين أمور أخرى: “على الرغم من أن الطلب يتعلق بجريمة فعل مشين ضد قاصر حتى سن 14، دون التفصيل، يتعلق الأمر في الواقع بالشبهة في ارتكاب اعتداءات جنسية ضد ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و7 سنوات، تم تهجيرهم نتيجة للحرب”.

وفي قراره كتب القاضي أن “في هذه المرحلة يوجد شبهة لارتكاب أفعال مشينة، لكن التحقيق قد يؤدي إلى اتجاهات أخرى”.

وتؤكد رواية المشتبه به الاتصال الجسدي، لكنه يدعي أنه كان اتصالا جسديا “بريئا”.بحسب الصحيفة

اقرأ أيضاً:

وقالت المحامية عن المتهم إنها “كانت على علم بخطورة الفعل، ولكن مما علمته من المشتبه به، لا يبدو أنه يشكل معيارا عاليا للجرائم الجنسية”.

وكشف الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأسبوع الفائت عن ما وصفه بـ”الوضع المزري” في الفنادق التي يقيم فيها 56 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال منذ أربعة أشهر.

وقدمت “مايا أوبرباوم” من جمعية مراكز المساعدة للجنة النهوض بوضع المرأة بعض الشكاوى التي تلقتها قائلةً: “اتصلت بنا إحدى السيدات على خط الفندق الذي تم توجيهها إليه، وأخبرتنا بالدموع أنها تعرضت للاغتصاب في غرفتها من قبل رجل كان يقيم أيضًا في الفندق”.