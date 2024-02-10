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حكم عربي سيقود مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

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دحان بيده حكم نهائي كأس أمم أفريقيا 2024

وطن- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، تعيين الحكم الموريتاني دحان بيده لإدارة تحكيم مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 بين كوت ديفوار ونيجيريا، الأحد، على ملعب ” استاد إبيمبي الأولمبي”.

ونشر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، الجمعة، قرارا بشأن اختيار اتحاد الكاف الحكم الموريتاني دحان بيده، من أجل قيادة تحكيم المباراة النهائية من النسخة ال34 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

حكم عربي سيقود مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2024

وقال بيان الاتحاد الذي نشر عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، ” إن تعيين الحكم دحان بيده لقيادة المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024، ستجمع بين منتخب المضيف كوت ديفوار ونظيره نيجيريا، الأحد، يأتي كتتويج للأداء الممتاز للحكام الموريتانيين”.

وأشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف“، بأداء الحكام الموريتانيين طوال مراسم النسخة ال34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وكان الحكم الموريتاني دحان بيده صاحب ال32 عاماً، قد أدار مباراتين في النسخة الحالية من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، الأولى في منافسات دور المجموعات بين مصر وموزمبيق والثانية بين أنغولا وناميبيا في دور ال16.

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كما وأدار مواطنه الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح ضمن الطاقم التحكيمي للعديد من المباريات في منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024.

مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

وستقام مباراة النهائي بين مستضيف البطولة كوت ديفوار حامل اللقب مرتين أمام نيجيريا، الأحد، في ختام منافسات البطولة القارية الإفريقية على ملعب (إبيمبي الأولمبي).

دحان بيده
دحان بيده الحكم الموريتاني

وستنطلق المباراة النهائية بصافرة الحكم الموريتاني دحان بيده، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

بينما ستكون بتوقيت القدس المحتلة ومصر عند الساعة العاشرة مساءً، فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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