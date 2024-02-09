حمد بن جاسم: “جهة معروفة فعلت هذا الأمر عقابا لقطر بسبب وقوفها مع الحق”

وطن – في منشور أثار جدلا واسعا علق رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على قرار إدارة جامعة “تكساس إيه آند أم” الأمريكية المفاجئ بإغلاق حرمها الجامعي في الدوحة.

وكانت كالة “بلومبيرغ” نقلت عن بيان لإدارة الجامعة الأمريكية أنها قررت إنهاء وجودها في قطر، عقب مراجعة ادعت “تزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وتعليقا على هذا قال الشيخ حمد بن جاسم، إنه تم استغلال بعض الشائعات المغرضة، التي نعرف مصدرها وأهدافها السيئة، عقابا لدولة قطر بسبب وقوفها مع الحق.

حمد بن جاسم يعلق على انسحاب جامعة أمريكية من قطر

وتابع في منشور له عبر حسابه الرسمي بإكس رصدته (وطن): “ولأنها كانت وسيطا نزيها وليس بالنيابة عن أي طرف، لمساعدة شعب محاصر، ووقف حرب إبادة يتعرض لها بطريقة لم تكن مرضية لطرف من الأطراف.”

وشدد رئيس وزراء قطر الأسبق على علم الدوحة بوجود “لوبي” ضغط يعمل في أمريكا لخدمة “جهة معروفة” في مجالات عديدة، ولم يحدد بن جاسم هوية هذه الجهة التي تحدث عنها.

وقال حمد بن جاسم:”نحن على يقين أن مؤسسة قطر للتعليم، وقد استكمل بناؤها واستقرت أساساتها قوية الآن، سوف تتمكن وتنجح باقتدار في أداء رسالتها التعليمية السامية.”

ولكن ما يؤسف له بحسب وصفه “هو هذا الخلط الفاسد بين رسالة التعليم والأغراض السياسية بأسلوب قصير النظر لا يخدم العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم العربي، بل يؤجج الخلافات التي كنا نأمل، وما زلنا، في أن يساعد التعليم والتطور في تجاوزها، وإزالة كل أسباب الخلاف والكراهية.”

مع أني لا أتحدث في العادة عن القضايا الداخلية في قطر، فإني سأتحدث اليوم عن إحدى المؤسسات القطرية العريقة، التي عاصرت بداية إنشائها قبل سنوات عديدة برؤية استشرافية مدروسة وواعدة، وهي مؤسسة قطر للتعليم.

وقد مرت هذه المؤسسة بمراحل عديدة، وكانت مسيرتها بمثابة معركة أكسبتها احترام… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 9, 2024

شهادته بشأن “مؤسسة قطر للتعليم”

كما أوضح المسؤول القطري السابق أنه عاصر بداية إنشاء مؤسسة قطر للتعليم، قبل سنوات عديدة برؤية استشرافية مدروسة وواعدة، لافتا إلى أن هذه المؤسسة مرت بمراحل عديدة، وكانت مسيرتها بمثابة معركة أكسبتها احترام وتقدير كثير من المؤسسات التعليمية العريقة في العالم.

وقد كان الهدف من إنشاء مؤسسة قطر للتعليم واضحا وساميا منذ البداية، يقول حمد بن جاسم الذي أوضح “وهو الانتقال بالتعليم في قطر إلى مراتب التعليم العالمية المتطورة، بنقل التجربة الأميركية إلى منطقتنا بإنشاء حرم جامعي للكليات الأميركية في قطر.”

وكشف رئيس وزراء قطر الأسبق أن هذه الفكرة في البداية لاقتمعارضة، وحوربت محليا وإقليميا، حتى بدا أن من المستحيل أن تتحقق.

ولكن عندما أنشئت المؤسسة ونجحت وأقامت جوا أكاديميا صحيا، أصبحت رافدا مهما من روافد التعليم في قطر ورأى الناس في وجود كلياتها هنا ما يغنيهم عن إرسال أبنائهم وبناتهم للخارج، لاكتساب العلم والحصول على الشهادات الأميركية نفسها، بحسب ما ذكره حمد بن جاسم في منشوره.

جامعة “تكساس إيه آند أم” تغلق حرمها الجامعي في قطر

وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، الجمعة، ذكرت إدارة الجامعة في بيان أنها قررت إعادة تقييم الوجود الفعلي للجامعة في قطر في خريف 2023.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستغرق الإغلاق النهائي للجامعة التي فتحت أبوابها في قطر عام 2003، أربع سنوات.

وجامعة “تكساس إيه آند أم” هي واحدة من ست جامعات أمريكية في المدينة التعليمية في قطر. وتشمل المؤسسات الأخرى جورج تاون ونورث وسترن وكارنيجي ميلون.

وجسدت قطر دوراً رئيسياً في الحراك الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وفي المفاوضات غير المباشرة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وتأججت التوترات في الجامعات الأمريكية في مدن الشرق الأوسط ،وخرج الطلاب في عدد كبير منها في مظاهرات حاشدة منذ بداية الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة.