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إيلون ماسك يعلن مفاجأة: “سأتوقف عن استخدام رقم هاتفي” .. هذا هو البديل

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إيلون ماسك سيتوقف عن استخدام رقم هاتفه ويلجأ إلى منصة X للرسائل النصية ومكالمات الصوت والفيديو

وطن – “خلال بضعة أشهر، سأتوقف عن استخدام رقم هاتفي وسأستخدم منصة X فقط للرسائل النصية ومكالمات الصوت والفيديو”، هكذا غرد رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس ومالك منصة إكس .

بدأ X رسميًا في طرح مكالمات الصوت والفيديو العام الماضي. بينما جميع الحسابات قادرة على استقبال المكالمات، فقط المشتركون في خطة الاشتراك المدفوع يمكنهم فعليًا إجراء المكالمات، وفقًا لموقع X الإلكتروني.

ويبدو أن الاتصال عبر X ليس مشفرًا، على عكس خدمات مماثلة أخرى مثل WhatsApp أو FaceTime من Apple.

إيلون ماسك سيبدأ باستخدام منصة X لإجراء مكالمات الصوت والفيديو
إيلون ماسك سيبدأ باستخدام منصة X لإجراء مكالمات الصوت والفيديو

تقدم الشركة إعدادًا يسمى “تحسين خصوصية الاتصال”، والذي تقول إنه “يساعد في حماية خصوصيتك”. لكن هذا يعني فقط أن عناوين IP للمتصلين مخفية عن بعضها البعض، ويجب تفعيلها بنشاط من إعدادات التطبيق.

ولا يزال من غير الواضح مدى شعبية مكالمات الفيديو والصوت على X.بحسب ما ترجمت وطن عن صحيفة “independent” البريطانية

بعد إطلاقها العام الماضي، حاول إيلون ماسك ترويجها مرارًا وتكرارًا، على الرغم من أنها لا تزال غير مذكورة على بعض صفحات المساعدة لـ X.

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اقترح ماسك أن إضافة هذه الميزة إلى التطبيق جزء من خطته لتحويل X إلى “تطبيق الكل في واحد”. وهذا جزء من مجموعة من الميزات الأخرى التي ينوي إضافتها إلى الموقع، والتي يُشاع أيضًا أنها تشمل الخدمات المالية.

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