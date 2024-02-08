عمرو موسى يكذّب محمد بن سلمان في توجه السعودية نحو التطبيع (فيديو)

وطن – خرج الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى بتصريحات أصر فيها على وصف سعى السعودية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بالكذبة الكبرى رغم التصريحات العلنية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي أكد فيها ذلك.

واستدل موسى ببيان سعودي أكد نشطاء أن هدفه حفظ ماء الوجه بعد السمعة السيئة التي نالها النظام السعودي بعد حرب غزة والقيام بإحياء حفلات ومواسم ترفيه وما شابهها من أعمال استفزت ملايين العرب والمسلمين حول العالم.

وفي حوار متلفز مع برنامج “يحدث في مصر” قال موسى إن بيان السعودية بشأن العلاقات مع إسرائيل قوي للغاية وصحيح جداً ويوقف أي تقدم إسرائيلي تجاه التطبيع.



عمرو موسى والذباب السعودي

وانضم موسى إلى جوقة الذباب الإلكترونية الذي استغل هذه التصريحات التي حسب متابعين لم توقف الحرب على غزة ولم تفتح المعابر المغلقة التي يفرضها نظام عبدالفتاح السيسي على الفلسطينيين من بوابة رفح.

المسؤول السابق في الجامعة العربية “المثيرة للجدل في زمانه وما بعد ذلك” قال إن الموقف العربي يجب أن يرتكز على خلق الصف الواحد وأن عوامل التوتر قائمة وما تشهده غزة ليس بالشيء البسيط.

وتأتي إشادة موسى ببيان الرياض في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لأكثر من 124 يوماً في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان، مع مؤشرات تتردد منذ أيام عن إمكانية عقد صفقة محتملة.



تكذيب محمد بن سلمان

وسقط عمرو موسى في المحظور حين كذب تصريحات متلفزة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل مدة قصيرة من عملية طوفان الأقصى والتي ذكر فيها أن بلاده تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

يذكر أن تصريحات بن سلمان تزامنت مع الوقت الذي تنتهك فيه إسرائيل مختلف القوانين الدولية وترتكب الجرائم بحق الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطلب من محمد بن سلمان وصف المحادثات التي تهدف إلى توصل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، إلى اتفاق تاريخي لفتح العلاقات الدبلوماسية ليرد: “كل يوم نقترب أكثر”.