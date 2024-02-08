وطن- يتصدر النجم العراقي أيمن حسين لاعب أسود الرافدين صدارة ترتيب هدافين كأس آسيا 2023، بفارق هدف وحيد عن نجم العنابي القطري أكرم عفيف الوصيف قبيل مباراة نهائي النسخة ال18 من البطولة الآسيوية على ملعب “استاد لوسيل” في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل نجم المنتخب القطري العنابي أكرم عفيف الهدف الخامس الذي احتل به وصافة جدول ترتيب هدافين بطولة كأس آسيا 2023، داخل مرمى نظيره الإيراني في قمة منافسات دور النصف النهائي، الأربعاء.

ترتيب هدافين كأس آسيا 2023 قطر

ورغم خروج العراقي أيمن حسين من منافسات بطولة كأس آسيا 2023 من دور ال16، إلا أن اللاعب ما زال يتصدر جدول الترتيب، ويليه القطري أكرم عفيف الوصيف بفارق هدف وحيد، كما وجاء الترتيب على النحو الآتي:

أيمن حسن (العراق) 6 أهداف.

أكرم عفيف ( قطر) 5 أهداف.

أياسي أويدا (اليابان) 4 أهداف.

عدي الدباغ (فلسطين) 3 أهداف.

لي كانغ مين (كوريا الجنوبية) 3 أهداف.

مهدي طارمي (إيران) 3 أهداف.

موسى التعمري (الأردن) 3 أهداف.

يزن النعيمات (الأردن) 3 أهداف.

سردار أزمون (إيران) هدفين.

محمود المرضي (الأردن) هدفين.

يحيى الغساني (الإمارات) هدفين.

المعز علي (قطر) هدفين.

عمر خريبيين (الأردن) هدفين.

حسن الهيدوس (قطر) هدفين.

عزيز بك فايزولاييف (أوزبكستان) هدفين.

علي رضا جهانبخش (إيران) هدفين.

سلطان عادل (الإمارات) هدفين.

جاكسون إيرفاين (أستراليا) هدفين.

مارتن بويل (أستراليا) هدفين.

كريغ غودوين (أستراليا) هدفين.

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نهائي كأس آسيا 2023 قطر

وكان منتخب نشامى الأردن قد تأهل لأول مرة في تاريخه تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة إلى نهائي كأس آسيا 2023 قطر على حساب كوريا الجنوبية، بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وتأهل حامل اللقب ومستضيف البطولة العنابي القطري إلى النهائي على حساب إيران بعد الفوز المثير عليه بثلاثية مقابل هدفين في ختام قمة منافسات دور نصف نهائي البطولة الآسيوية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب قطر والأردن للمنافسة على لقب بطولة كأس آسيا 2023، السبت، على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة.