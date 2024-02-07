درب نشامى الأردن.. من هو حسام حسن مدرب المنتخب المصري الجديد؟!

وطن- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين المدرب حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب المصري لكرة القدم، خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي أعلن عن إقالته قبل أيام، بعد إقصاء الفراعنة من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره عبر حسابه على منصة X، الثلاثاء، جاء فيه: ” قرر اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب وتوأمه إبراهيم مديراً إدارياً”.

حسام حسن مدرب المنتخب المصري الجديد

وختم البيان، ” جاء قرار المجلس بتعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب المصري الأول بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، كما وتعيين توأمه إبراهيم حسن مديراً للمنتخب (الكرة)”.

🔴 | حسام حسن مديرا فنيا .. وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب الأول 🇪🇬 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ… pic.twitter.com/nBuuzSJsJH — EFA.eg (@EFA) February 6, 2024

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم الاستعانة من جديد بمدرب وطني محلي بعد تجاربه الفاشلة مع المدربين الأجانب على صعيد تحقيق النتائج مرتين على التوالي مع البرتغاليين كارلوس كيروش وروي فيتوريا.

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من هو حسام حسن مدرب المنتخب المصري؟

يعد حسام حسن من أحد أساطير نجوم الكرة المصرية وعميد لاعبي العالم عام 2001، اعتزل عالم كرة القدم في عام 2008، قبل أن يسلك بعدها مشوار التدريب من بوابة نادي المصري البوسعيدي في العام نفسه.

كما وتنقل في مسيرته التدريبية بين العديد من الأندية المصرية، لعل أبرزها الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة ومصر المقاصة، إلى جانب تولي منصب المدير الفني لمنتخب نشامى الأردن عام 2013-2014.

ورغم تدريبه العديد من الأندية إلا أن فشل في تحقيق أي لقب حتى يومنا هذا، كما أن الإنجاز الأكبر الذي حققه مع نشامى الأردن هو الوصول إلى مباراة الملحق للتأهل لنهائيات مونديال البرازيل عام 2014، للمرة الأولى في تاريخ المنتخب قبل خسارته أمام الأوروغواي بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب والتعادل السلبي في مباراة العودة.

يذكر بأن حسام حسن وتوأمه إبراهيم قد وقع قبل توليه منصب تدريب المنتخب المصري، مع نادي فيوتشر قبل أن يبحث الأخير عن بديل عنه.