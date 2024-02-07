الرئيسية » رياضة » درب نشامى الأردن.. من هو حسام حسن مدرب المنتخب المصري الجديد؟!

درب نشامى الأردن.. من هو حسام حسن مدرب المنتخب المصري الجديد؟!

بقلم
المدرب حسام حسن

وطن-  أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين المدرب حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب المصري لكرة القدم، خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي أعلن عن إقالته قبل أيام، بعد إقصاء الفراعنة من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره عبر حسابه على منصة X، الثلاثاء، جاء فيه: ” قرر اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب وتوأمه إبراهيم مديراً إدارياً”.

حسام حسن مدرب المنتخب المصري الجديد

وختم البيان، ” جاء قرار المجلس بتعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب المصري الأول بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، كما وتعيين توأمه إبراهيم حسن مديراً للمنتخب (الكرة)”.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم الاستعانة من جديد بمدرب وطني محلي بعد تجاربه الفاشلة مع المدربين الأجانب على صعيد تحقيق النتائج مرتين على التوالي مع البرتغاليين كارلوس كيروش وروي فيتوريا.

اقرأ أيضاً: 
من هو حسام حسن مدرب المنتخب المصري؟

يعد حسام حسن من أحد أساطير نجوم الكرة المصرية وعميد لاعبي العالم عام 2001، اعتزل عالم كرة القدم في عام 2008، قبل أن يسلك بعدها مشوار التدريب من بوابة نادي المصري البوسعيدي في العام نفسه.

كما وتنقل في مسيرته التدريبية بين العديد من الأندية المصرية، لعل أبرزها الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وبيراميدز وسموحة ومصر المقاصة، إلى جانب تولي منصب المدير الفني لمنتخب نشامى الأردن عام 2013-2014.

المدرب حسام حسن
حسام حسن مدرب المنتخب المصري

ورغم تدريبه العديد من الأندية إلا أن فشل في تحقيق أي لقب حتى يومنا هذا، كما أن الإنجاز الأكبر الذي حققه مع نشامى الأردن هو الوصول إلى مباراة الملحق للتأهل لنهائيات مونديال البرازيل عام 2014، للمرة الأولى في تاريخ المنتخب قبل خسارته أمام الأوروغواي بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب والتعادل السلبي في مباراة العودة.

يذكر بأن حسام حسن وتوأمه إبراهيم قد وقع قبل توليه منصب تدريب المنتخب المصري، مع نادي فيوتشر قبل أن يبحث الأخير عن بديل عنه.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

المدرب حسام حسن

درب نشامى الأردن.. من هو حسام حسن مدرب المنتخب المصري الجديد؟!

مواطن فلسطيني يروي رؤية ابنه الشهيد

“النبي أعطاني المايك وقالي أذّن في الأقصى”.. فلسطيني يروي تفاصيل رؤية لابنه قبل استشهاده بغزة

نواف سلام

اللبناني نواف سلام.. ماذا نعرف عن الرئيس الجديد لمحكمة العدل الدولية وموقفه من القضية الفلسطينية؟

تأهل الأردن لنهائي كأس آسيا

بعد التأهل التأريخي للأردن.. “العراق” طريق المنتخبات إلى نهائي كأس آسيا (إحصائية لافتة)

يحيى السنوار

النص الكامل لرد حماس على اتفاق الإطار وكل شروط الحركة قبل إتمام الصفقة

أحمد الطنطاوي

ماذا قال محمد البرادعي تعليقا على حكم حبس أحمد الطنطاوي في قضية توكيلات مرشحي الرئاسة؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior