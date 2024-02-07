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بعد تأكيد رحيل تشافي.. 5 نجوم سيستغني عنهم برشلونة نهاية الموسم الجاري

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لاعبو برشلونة

وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن إدارة نادي برشلونة تعتزم بالفعل الاستغناء عن خدمات 5 نجوم من صفوف الفريق الكتالوني نهاية الموسم الجاري مع رحيل المدرب تشافي هيرنانديز والبحث عن بديل لتولي هذه المهمة من بعده.

وأكدت صحيفة “SPORT” الكتالونية الإسبانية، بأن نادي برشلونة يخطط للاستغناء عن خدمات 5 نجوم من الفريق مع نهاية منافسات الموسم الجاري.

استغناء برشلونة عن 5 نجوم نهاية الموسم

وتابعت الصحيفة، ” سيرحل لاعبين مع نهاية عقدهما في ال30 من شهر يونيو القادم، وهما ماركوس ألونسو وسيرجي روبرتو، على الرغم من طلب المدرب تشافي من إدارة النادي تجديد عقد روبرتو، إلا أن بعد تأكيد رحيله لن تنفذ إدارة النادي هذا الطلب”.

وأضافت، ” من غير المتوقع بقاء اللاعب أوريول روميو مع الفريق الموسم المقبل، نظراً للأداء الباهت الذي قدمه مع الفريق وجلوسه على مقاعد دكة البدلاء، على عكس ما كان عليه مع فريق السابق جيرونا”.

نادي برشلونة
لاعبو نادي برشلونة

كما واستكملت، ” رافينيا وكريستنسين يفكر نادي برشلونة في عرضهما للبيع، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تحقيق العائد المادي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي”.

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وختمت، ” المدير الرياضي لنادي برشلونة ديكو البرتغالي العمل الشاق خلال الفترة المقبلة، من أجل التعاقد مع مدرب جديد، خلفاً للمدرب تشافي الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، إلى جانب تدعيم الفريق بصفقات جديدة بما يتواكب مع الظروف المادية للنادي”.

تشافي
المدرب تشافي

وخاض فريق برشلونة 23 مباراة في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، حقق فيها الفوز في 15 مباراة والخسارة في 3 مباريات والتعادل في 5 مباريات أخرى إلى الآن.

ويحتل برشلونة حامل اللقب السابق المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 50 نقطة، بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر 58 نقطة لهذا الموسم.

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لاعبو برشلونة

بعد تأكيد رحيل تشافي.. 5 نجوم سيستغني عنهم برشلونة نهاية الموسم الجاري

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