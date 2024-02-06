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هذا ما يحدث عند تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على معدة فارغة

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تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في الصباح الباكر على معدة فارغة يخفف الإمساك

وطن – يعد الإمساك من بين أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعاً، حيث يعاني منه كثيرون، لكنّ دراسة جديدة كشفت كيف يمكن أن يساعد تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في الصباح الباكر على معدة فارغة، في أن يخفف هذه المشكلة.

وأوضحت الدراسة أن زيت الزيتون يعد ملك الدهون الأحادية غير المشبعة. وهو غني بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات الصحية المفيدة وأكثرها شيوعا هو استخدامه كمليّن طبيعي.

وفقا لورقة بحثية نشرتها مؤسسة “كليفلاند كلينك“: “يحدث الإمساك لأن القولون (الأمعاء الغليظة) يمتص الكثير من الماء من الفضلات. وهذا يجففها، ما يجعل من الصعب دفعها خارج الجسم”.

تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في الصباح الباكر على معدة فارغة يخفف الإمساك
دراسة: تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في الصباح على معدة فارغة يخفف الإمساك

ويمكن لزيت الزيتون أن يخفف هذه المشكلة، حيث تساعد الدهون على تهدئة الجزء الداخلي من أمعاء الشخص وتليين البراز من خلال مساعدته على امتصاص المزيد من الماء.

تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على معدة فارغة

وأشارت الدراسة إلى أن تناول زيت الزيتون في الصباح الباكر يساهم في تغليف المعدة للمساعدة في عملية الهضم، وطرد الفضلات وتنظيم الكائنات الحية الدقيقة المعوية طوال اليوم، بالإضافة إلى الحصول على جرعة يومية من مضادات الأكسدة والبوليفينول.

كما أظهرت دراسات أخرى أن أكثر من نصف ملعقة كبيرة من الزيت يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض التنكس العصبي وأمراض الجهاز التنفسي، وفقا لـ”ميديكال إكسبريس”.

ويقترح الخبراء تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز، لامتصاص أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية.

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تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في الصباح الباكر على معدة فارغة يخفف الإمساك

هذا ما يحدث عند تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على معدة فارغة

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