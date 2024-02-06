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مباراة قطر ضد إيران.. الموعد والتشكيلة المتوقعة في نصف نهائي كأس آسيا 2023

بقلم
مباراة قطر وإيران

وطن- يلتقي حامل اللقب منتخب قطر ضد إيران، الأربعاء، في مواجهة قوية وصعبة ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس آسيا 2023 ، على ميدان ملعب (استاد الثمامة) في العاصمة القطرية الدوحة.

وستنطلق مباراة قطر وإيران في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر ودول الخليج العربي.

موعد مباراة قطر ضد إيران

كما وستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة ومصر ولبنان والأردن وسوريا، بينما بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

منتخب قطر
لاعبو منتخب قطر

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، عند الساعة الرابعة مساءً.

معلق مباراة قطر ضد إيران

وستبث وقائع مجريات مباراة قطر وإيران عبر شبكة قنوات (Sports Asian Cup )، الرياضية القطرية.

بث مباشر مباراة قطر ضد إيران بجودة عالية شاهد يلا شوت 

كما وستنقل المباراة على قناة (Sports Asian Cup 1)، بتردد 12188، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة قطر ضد إيران، المعلق التونسي عصام الشوالي.

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تشكيلة العنابي القطري ضد إيران

وسيلعب المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، المباراة الصعبة والقوية أمام إيران، في دور نصف نهائي كأس آسيا 2023 قطر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع التشكيلة (العنابي): مينديز، علي أسد، طارق سليمان (بوغلام خوخي).

منتخب العنابي القطري
نجوم العنابي القطري

مركز الوسط: محمد وعد، حسن الهيدوس، أحمد فتحي، جاسم جابر، رو رو.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

وكان العنابي القطري مستضيف البطولة وحامل لقب النسخة الماضية، قد تأهل لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023، على حساب أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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