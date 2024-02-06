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“ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون”.. ما قصة تصدر أحمد ذكي للترند في منصة إكس

بقلم
الممثل أحمد زكي واللاعب أحمد ذكي

وطن – تصدر اسم أحمد ذكي منصة التواصل الاجتماعي إكس وانتشرت العديد من التغريدات في المنصة عن الفنان الشهير الراحل منذ سنة 2005 واللاعب الصاعد الذي انتقل مؤخراً من نادي الزمالك إلى نادي زاد في الدوري المصري لكرة القدم ويحمل اسم “أحمد زكي” بالزاي لا بالذال وإن كان الاسم يتداول بالشكلين لكلا الشخصيتين.

وشارك رواد منصات التواصل أبرز اللقطات للفنان المصري والكلمات الشهيرة له في المسلسلات والأفلام التي شارك بها ومنها ما قاله في فيلم البيضة والحجر.

وكتب حساب Manalostan على منصة إكس عن لقطة النجم الراحل أحمد ذكي: “ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتمهيص المثقفون.. أحمد ذكي البيضة والحجر فيلم ساخر كوميديا سوداء عرض صارخ لساجة واتكالية المجتمع على محاولة معرفة المستقبل وقراءة الطالع والكف”.

وأضاف المغرد: “آفة الأمم الجهل .. علمياً الإيحاء رغبة .. تسيطر بها على عقول الضعفاء وهذا ما يحدث مع الكثير”.

ونشر إسلام عاشور لقطة من البيه البواب الذي عرض سنة 1987 وفي تغريدته كتب عن الفنان أحمد ذكي ومشهده ما يشبه الحوار له ضمن العمل: “- أهم حاجة في شغلانتنا دي التواضع .. يعني دي آخر مرة هقولك فيها يا بيه، أنت من دلوقتي فرحات بس = وأنت عبدالسميع؟ – لأ أنا المعلم عبدالسميع”.

وأحمد ذكي متولي عبدالرحمن بدوي ممثل ومنتج أفلام مصري من مواليد 1946 وتوفي سنة 2005 وهو زوج هالة فؤاد وابنه هيثم أحمد ذكي ووالده زكي متولي عبدالرحمن بدوي.

وليست المرة الأولى التي يتداول بها رواد منصات التواصل كلمات ولقطات عن مشاهد أفلام ومسلسلات أحمد ذكي وطيلة السنوات الماضية كانت محطاته الفنية أمثلة للاستشهاد بها في المنشورات والتغريدات المختلفة على السوشيال ميديا.

أحمد زكي اللاعب

أما بالنسبة للاعب أحمد زكي فقد ضجت محركات البحث بأنباء انتقال لاعب نادي الزمالك إلى فريق زد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في صفقة انتقال حر.

ومنح نادي الزمالك اللاعب المذكور الاستغناء الخاص به قبل أيام، ليصبح لاعبًا حًرًا وينتقل إلى نادي زد ويوقع على عقود انضمامه للنادي الجديد لمدة موسمين ونصف الموسم بداية من الموسم الجاري.

يذكر أن أحمد زكي أو ذكي لم يشارك في أي مباراة مع نادي الزمالك، خلال الموسم الجاري فيما كان نادي زد قد أعلن التعاقد أيضاً مع محمد بازوكا، قادمًا من نادي غزل المحلة الذي يلعب في دوري المحترفين لكرة القدم.

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