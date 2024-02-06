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ماذا قال محمد البرادعي تعليقا على حكم حبس أحمد الطنطاوي في قضية توكيلات مرشحي الرئاسة؟

بقلم
أحمد الطنطاوي

وطن – علق السياسي المصري البارز ونائب رئيس الجمهورية سابقاً محمد البرادعي، على الحكم الصادر عن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي بحبسه عامًا في القضية المعروفة إعلاميا توكيلات مرشحي الرئاسة.

وقال محمد البرادعي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “للأسف الشديد لعل دراستي وتدريسي وممارستي الطويلة للقانون فى داخل الوطن وخارجه قد وقفت عقبة أمام فهمي لهذه الجريمة وغيرها”.

وأضاف محمد البرادعي في منشوره: “ربما الزمن قد تغير ومعه معنى القانون”.

الحكم على أحمد الطنطاوي

وكانت محكمة جنح المطرية، قد قررت حبس النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته، محمد أبو الديار، سنة وكفالة 20 ألف جنيه لكلا منهما، مع إيقاف التنفيذ حتى الاستئناف.

كما قررت حبس 21 من أعضاء حملة الطنطاوى سنة مع الشغل، وحرمان الطنطاوي من الترشح بالانتخابات النيابية لخمس سنوات.

اتهامات النيابة ضد أحمد الطنطاوي

وسبق أن وجهت النيابة للطنطاوي ومدير حملته، اتهامات تتضمن “الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق، على طباعة وتداول نماذج تأييد مرشح انتخابي، دون إذن من السلطة المختصة”، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.

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فيما اتهمت النيابة باقي المتهمين بـ”طباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.

وسبق أن دعا الطنطاوي أنصاره في الثامن من أكتوبر الماضي، لملء استمارة توكيل تأييد الترشح في انتخابات الرئاسة، والتوقيع عليها وإرسالها إلى مقر الحملة في القاهرة، تمهيدًا لتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لإثبات عدم قدرة أنصاره على توثيق هذه التأييدات في مقرات الشهر العقاري.

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ماذا قال محمد البرادعي تعليقا على حكم حبس أحمد الطنطاوي في قضية توكيلات مرشحي الرئاسة؟

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