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برقصة الحرية لفلسطين.. نجم الفدائي ياسر حمد ينضم لصفوف الزمالك المصري (فيديو)

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اللاعب ياسر حمد

وطن- تعاقد نادي الزمالك المصري مع اللاعب ياسر حمد نجم منتخب الفدائي الفلسطيني، في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، قادماً من نادي القاسية الكويتي.

ونشر نادي الزمالك المصري، مقطع فيديو لمدافع المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، اللاعب ياسر حمد، وهو يرقص رقصة الحرية مع ارتدائه العلم الفلسطيني، معلقاً عليه: ” من غزة الزمالكاوي إلى ميت عقب .. ياسر حمد زمالكاوي”.

انتقال ياسر حمد إلى الزمالك المصري

وسبق للمدافع الفلسطيني ياسر حمد، أن لعب في صفوف الدوري المصري مع النادي المصري البورسعيدي، قبل التوقيع بعدها مع نادي الريان القطري.

وأبرم نادي الزمالك العديد من الصفقات لتعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي، من خلال التوقيع مع سيف جعفر والأوغندي ترافيس موتيابا وأحمد حمدي وزياد كمال ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد، إلى جانب الفلسطيني ياسر حمد.

ياسر حمد نجم الزمالك الجديد
مراسم توقيع الزمالك مع الفلسطيني ياسر حمد
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من هو ياسر حمد لاعب الزمالك الجديد؟!

اللاعب ياسر حمد فلسطيني الأصل وحاصل على الجنسية الإسبانية، من مواليد شهر ديسمبر عام 1997 في دولة إسبانيا، يلعب في مركز قلب الدفاع.

بدأ الفلسطيني حمد مسيرته الكروية مع بوابة نادي أتلتيك بيلباو ثم أريناس غوتكسو وبورتغاليتي ولايايوا، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي البسيتين البحريني.

ياسر حمد
النجم الفلسطيني ياسر حمد

وفي عام 2022 تعاقد مع نادي المصري البورسعيدي، ليفسخ عقده بعدها بعدة شهور ويوقع مع الريان القطري ثم القادسية الكويتي، ونورث إيست يونايتد، ليوقع في الميركاتو الشتوي مع نادي الزمالك المصري.

اللاعب ياسر حمد
مدافع الزمالك الجديد ياسر حمد

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر زد برصيد 19 نقطة للموسم الجاري.

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