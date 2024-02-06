إقامة عزاء لوالدة وائل الدحدوح في الدوحة.. وسائل إعلام قطرية تكشف التفاصيل

وطن – قالت مصادر إعلامية إن دولة قطر ستقيم عزاء للسيدة نجاة الدحدوح الملقبة “أم محمد”، والدة مراسل شبكة الجزيرة القطرية وائل الدحدوح، وسيكون ذلك في منطقة “عين خالد” قرب طريق سلوى يوم، الأربعاء الساعة 1 ظهراً، حسبما ذكرته مصادر محلية.

ووالدة وائل الدحدوح التي توفيت في 4 شباط/فبراير الماضي في قطاع غزة، جراء أزمة صحية ألمت بها هي سيدة فلسطينية الأصل والمنشأ. حيث ولدت في فلسطين وعاشت حياتها في غزة بعد زواجها من حمدان إبراهيم الدحدوح.

وللسيدة الراحلة نحو 16 ابنا وابنة. ونعى مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح والدته بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام».

🇵🇸🇶🇦| نداء للمواطنين والمقيمين في قطر سيقام في قطر عزاء للمغفور لها بإذن الله والدة وائل الدحدوح التي انتقلت إلى رحمة الله في #غزة بعد تدهور حالتها الصحية جرّاء المرض 🗓️الأربعاء 7فبراير

⏰ 1:00 ظهرًا 🕐

📍بجوار طريق سلوىhttps://t.co/S8GSv9qD1j#فلسطين| #نديب_قطر| #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/yUx1vXhnEx — نديب قطر (@NadeebQa) February 6, 2024

وكتب الدحدوح قائلا: «لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون فما أصعب أن تتكالب الهموم والأوجاع والأحزان على قلب المرء وحياته دفعة واحدة.. وما أصعب أن يكون من بين ذلك أوجاع الفقد التي تتناوشنا من كل جانب في عام الحزن».

وكان الدحدوح قد وصل إلى قطر في منتصف شهر يناير الماضي، للبدء في رحلة علاج بعدما تعرض لإصابات على يد قوات الاحتلال أثناء أداء عمله في قطاع غزة.

ويوم 3 فبراير نشر الصحفي وائل الدحدوح مقطع فيديو بعد خروجه من غرفة العمليات طالبا من المحبين في كل أنحاء العالم بالدعاء له.