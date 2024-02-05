ملكة جمال متورطة في قضية دنيا بطمة المعروفة ب”حمزة مون بيبي”

وطن- كشفت تقارير إعلامية فنية عن تورط ملكة جمال في قضية دنيا بطمة المعروفة باسم “حمزة مون بيبي”.

وكشف موقع الفن أن التحقيقات التي أجراها رجال الشرطة في المغرب حول حساب “حمزة مون بيبي”، بينت أن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها كانتا تمولان هذه الصفحة.

وكان الحساب الذي يحمل اسم “حمزة مون بيبي” يعرض فضائح النجوم والمشاهير.

وتم من خلاله ابتزاز عدد كبير من المشاهير في المغرب وحتى في عدد من الدول العربية وخاصة الخليجية.

ملكة جمال متورطة في القضية

وحسب ما كشفه موقع الفن، فإن بطمة عرضت التعاون مع أكثر من نجم وفنانة لمساعدتها في ترويج الفتن عبر الحساب المذكور مقابل بدل مالي.

وأضاف أنه في حال الرفض فإن دنيا بطمة كانت تهددهم بصور فاضحة وأفلام جنسية كما حصل مع ملكة الجمال السابقة أحلام التي رضخت وتعاونت وصورت أثرياء وهم في أوضاع مخلة معها في السرير.

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وبين الموقع أن أحلام لم تصور رجال أعمال وأثرياء في المغرب العربي فحسب، إنما لاحقت كاميرتها السرية رجال أعمال من العراق ولبنان وسوريا والخليج.

وتقاسمت أحلام مع بطمة أرباحها من الابتزاز.

بطمة وقضية “حمزة مون بيبي”

يذكر أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش، أوقفت الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة، تنفيذا للحكم الصادر ضدها.

ورفضت محكمة النقض بالرباط، الشهر الفائت طلب النقض الخاص بالفنانة المغربية بإلغاء حكم سجنها لمدة عام.

وجاء ذلك بعد إثبات علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي” الذي أنشئ عبر تطبيق “سناب شات” لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.

وسبق أن تحدثت دنيا بطمة في بثّ مباشر وبكت بحرقة طالبةً العفو من الملك المغربي.

وأكدت أنها تتعرّض “لمؤامرة من عصابة كبيرة، ولكن ربي فوق هو اللي شايف مهما أتكلم في تفاصيل، ربنا فوق وهيجبلي حقي، الستارة ستنكشف مع الأيام، وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة”.