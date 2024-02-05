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ما هو ملمس السُحب؟.. مغامر يسير بين الغيوم في دبي يكشف أسرارها (فيديو)

بقلم
ما هو ملمس السُحب؟.. مغامر يسير بين الغيوم في دبي يكشف أسرارها

وطن – سلط موقع “سي إن إن بالعربية” الضوء على شاب يهوى مطاردة السحب والسير بين الغيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقل الموقع تساؤلات للشاب عن تلك السحب ومحاولة تجربة السير فوقها ومطاردتها: “هل ملمسها قطني كما تبدو في السماء؟ أو ربما لا يشعر المرء بشيء محدّد عند ملامسته لها؟”.

وذكر مطارد السُحُب المقيم في دبي محمد سجّاد كاليادان بويل، للشبكة الأمريكية عن الغيوم: “إنها باردة للغاية” إذ تتكونّ من بخار الماء.”

صعوبة التكيف مع طقس الإمارات

ومنذ انتقال محمد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، وجد كاليادان بويل، وهو يعمل كمسؤول تنفيذي في شركة عقارية، صعوبةً في التكيف مع طقس البلاد الساخن.

وينحدر الشاب من ولاية كيرلا الهندية التي تشهد أشهرًا طويلة من تساقط الأمطار الغزيرة بانتظام.

وشجّع محمد على هذه التجربة الفريدة من نوعها إجراء الأبحاث لتعلم المزيد عن طقس الإمارات، وكيفية تشكّل السحب الممطرة، وحركتها عبر البلاد.

مطاردة الغيوم الماطرة!

ومن خلال صفحته التي تُدعى “UAEWeatherman” عبر “إنستغرام”، والاستعانة بالنشرات الجوية، والمعلومات المتوفرة، حاول مطارد السحب الهندي توقع أماكن تساقط الأمطار.

كما حاول توقع تواجد الغيوم، ويحرص على مشاركة النتائج التي يتوصل إليها مع متابعيه المهتمين بخوض التجربة.

وشارك مطارد السحب الهندي في توثيق غالبية مشاهد الغيوم بالأجزاء الشمالية الشرقية في الإمارات، وخاصةً في جبل “جيس” بإمارة رأس الخيمة.

و يمثِّل ذلك الموقع المذكور أعلى قمة في البلاد بارتفاع يصل إلى ألفي متر فوق سطح البحر، و”استراحة السحب” في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة.

ورحب كاليادان بويل بانضمام الأشخاص له في رحلاته، وأكدّ أنّها تجربة تحتاج إلى الكثير من الوقت، والصبر.

وعن ذلك يقول: “قد تتساقط الأمطار، أو لا تتساقط. قد تتشكّل السحب، أو لا تتشكّل. يجب عليك التفكير بهذه الطريقة قبل البحث عن مطاردة السحب والأمطار”.

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