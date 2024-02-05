إقالة فيتوريا من تدريب المنتخب المصري (صور)

وطن- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، عن إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من تدريب المنتخب المصري، على خلفية إقصاء الفراعنة من كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار من منافسات دور ال16.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان نشره عبر حسابه على منصة X، جاء فيه: ” قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري عقب اجتماعه لمناقشة كافة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون”.

إقالة فيتوريا من تدريب المنتخب المصري

وأضاف، ” قرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدرباً عاماً لمنتخب مصر الأول، لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز”.

كما وأردف بيان الاتحاد، ” الموافقة على تعيين الكابتن علاء نبيل مديراً فنياً للاتحاد، وتوجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية”.

وختم، “الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة”.

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إقصاء المنتخب المصري

وكان المنتخب المصري ) الفراعنة( قد ودع منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار من دور ال16، بعد الخسارة أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 7-8، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

🚨 | توجيه الشكر لروي فيتوريا وجهازه المعاون قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون… pic.twitter.com/agC9iVa4t6 — EFA.eg (@EFA) February 4, 2024

ولم يحقق المنتخب المصري أي فوزٍ في منافسات دور المجموعات بالنسخة ال34 من البطولة الإفريقية القارية أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، قبل التعثر بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية في دور ال16.

يذكر بأن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 المقامة في دولة ساحل العاج (كوت ديفوار)، ستختتم فعالياتها في ال11 من شهر فبراير الجاري.