“واقيات ذكرية مستعملة وملابس داخلية”.. مضيف طيران يكشف مشاهدات مقززة في الطائرة!

وطن – أذهل مضيف طيران مستخدمي الإنترنت بعدما كشف عن بعض الأشياء “المقززة” التي شاهدها على متن الرحلات الجوية في مسيرته المهنية التي استمرت 25 عامًا مع شركة طيران أمريكية كبرى.

وأجرى عضو الطاقم المجهول جلسة “اسألني أي شيء” على موقع Reddit حيث تحدث عن مشاهدات “مقززة” على متن الطائرة.

مشاهدات مقززة في الطائرة

وعندما سُئل مضيف الطيران عن أكثر شيء مقزز رآه على متن الرحلة، قال إنه شاهد “واقيات ذكرية مستعملة، وملابس داخلية قذرة (ذكورية وأنثوية) وسدادات قطنية مستعملة”.

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كما قال إن بعض الركاب “المتمردين” مسؤولون عن الكثير من ضغوطات مضيفي الطيران.

وتذكر مضيف الطيران بعض تلك الحوادث، وقال إنه كان يمسك بأشخاص يحاولون التدخين في المرحاض كل أسبوع.

أمّا عن الركاب السكارى الذين يسببون المشاكل، قال إنه يلاحظ واحدًا كل ستة أشهر، مشيراً إلى أتّ هناك الكثير من السكارى يحاولون الصعود إلى الرحلات الجوية.

لكن أسوأ شيء تعرض له في عمله هو مشاهدة الركاب “يتقاتلون، أو يتغوطون أو يتبولون” في مقاعدهم.

وخلال شجار، قال المضيف إن أحد الركاب حاول البصق عليه.

أجور مضيفي الطيران

وقال: “للأسف، مقياس الأجور لمضيف الطيران يفعل القليل لتخفيف صدمات مثل هذه السيناريوهات – على الأقل في البداية”.

عن ذلك كشف المضيف: “يعتمد الأمر على شركة الطيران. لكن الأجر الابتدائي عادةً حوالي 24 دولارًا لكل ساعة طيران. هذا لا يشمل البدل اليومي، بعض الشركات تدفع أكثر إذا كانت الرحلات ممتلئة أو قريبة من الامتلاء، المنصب الذي تطير به، وغير ذلك. الأجر الأقصى بعد حوالي 15 عامًا وبعدها يكون حوالي 75 دولارًا لكل ساعة طيران”.

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وتحدث المضيف عن مزايا عمله، قائلاً إنه يحصل على مزايا الرعاية الصحية، والسفر إلى مدن مختلفة وتجربة شيء مختلف كل يوم.

ومع ذلك، كان البقاء بعيدًا عن الوطن لثلاثة أيام متتالية والتعامل مع الركاب السيئين أكبر عيوب حسب رأيه.

وقال: “يجب أن تكون علاقتك جيدة مع شريك حياتك. ستفوت الأحداث، العطلات، إلخ ولكن يعتمد ذلك على كيفية ترتيبك للأمور”.