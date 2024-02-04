موعد ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والغيابات عن مباراة ديربي الدوري الإسباني

وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، الأحد، في قمة الديربي من منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( سانتياغو برنابيو).

وستنطلق صافرة بداية مباراة قمة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

غيابات ريال مدريد عن مباراة ديربي العاصمة

وسيغيب عن تشكيلة ريال مدريد المستعدة لخوض قمة منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني الممتاز، كلاً من: تشواميني بسبب الإيقاف، وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مباراة ديربي العاصمة أمام الجار أتلتيكو مدريد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع الريال: ناتشو، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

مركز الوسط: فالفيردي، جود بلينغهام، كامافينغا، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو (خوسيلو).

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معلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

وستبث مجريات مباراة ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على شبكة قنوات (بي إن سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN SPORTS HD 1)، بتردد 11013 على القمر الصناعي النايل سات، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

بث مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في قمة ديربي العاصمة بجودة عالية شاهد

وسيعلق على قمة ديربي العاصمة في منافسات الدوري الإسباني، المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفرقين في الدوري الإسباني

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 57 نقطة، كما يأتي الجار المنافس أتلتيكو مدريد في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 47 نقطة للموسم الجاري.