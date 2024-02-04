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جدول مباريات دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

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دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024

وطن- حسمت أربعة منتخبات إفريقية بطاقة العبور لدور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، مع ختام منافسات دور ال8 الإقصائية، السبت.

وتأهل كلاً من نيجيريا والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار مستضيف البطولة بنسختها ال34، إلى دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024.

مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

فيما أقصي كلاً من المنتخبات أنغولا وغينيا ومالي والرأس الأخضر من منافسات دور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024.

كما وشهدت منافسات دور ال8 كأس أمم أفريقيا لهذه النسخة العديد من الأحداث الدرامية على صعيد المنافسات بين المواجهات الإفريقية في هذا الدور.

كأس أمم أفريقيا 2024
المنتخبات المتأهلة لدور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024
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مواعيد مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

وكالعادة نرفق لكم متابعو صحيفة وطن يغرد خارج السرب، جدول مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، على النحو الآتي:

نيجيريا X جنوب أفريقيا   الأربعاء، 7/2، الساعة الثامنة مساءً، ملعب السلام.

نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024
مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2024

كوت ديفوار ) مستضيف البطولة(  الأربعاء، 7/2، الساعة الحادية عشرة مساءً، ملعب استاد إبيمبي الأولمبي.

كما وستختتم منافسات النسخة ال34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، في ال11 من شهر فبراير الجاري، على ميدان ملعب  استاد إبيمبي الأولمبي.

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