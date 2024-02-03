الكويت.. هل تم إقصاء أحمد الفهد من المشهد السياسي وهل للسعودية علاقة بالأمر؟

وطن – تصدر اسم الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح منصات التواصل الاجتماعي بعد أيام من زيارة أجراها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى السعودية دون اصطحابه معه بالإضافة إلى اثنين آخرين ما اعتبر قراراً بإقصاء الفهد عن المشهد السياسي.

ودار حديث في منصات التواصل عن إقصاء أحمد النواف وأحمد الفهد من المشهد السياسي بعد زيارة الشيخ مشعل الأحمد للسعودية، التي لاحظ فيها الكثير من المتابعين للشأن السياسي غياب تلك الأسماء ضمن الوفد المرافق للأمير الكويتي.

وعاد أحمد الفهد للحكومة صيف 2023 بعدما تركها قبل 12 عاما، وسط اتهامات له بإساءة استخدام السلطة والفساد. فيما ينفي من جانبه ارتكاب أي مخالفات.

غياب أحمد الفهد عن الوفد الكويتي في السعودية

وقالت وسائل إعلام كويتية إن غياب الفهد عن وفد الأمير الكويتي في زيارته إلى السعودية سببه: “العبث المبرمج الذي تم ممارسته خلال العهد السابق” حسب وصف مغردين.

صدرت الاوامر من بو فهد بإسقاط (ثلاث وزراء) وستشاهدون حركة (نوابه) في المجلس باتجاه هؤلاء الوزراء ما يصير اما تصير بالحكومة او تستجوب اي وزير شيخ جدامك!! — الرادع الكويتي (@RD_Kuwait) February 2, 2024

وغرد حساب الرادع الكويتي عن ذلك: “صدرت الأوامر من بو فهد بإسقاط (ثلاث وزراء) وستشاهدون حركة (نوابه) في المجلس باتجاه هؤلاء الوزراء”.

ورد أبو عبدالله على التغريدة مدافعاً عن الشيخ أحمد الفهد: “محاولتكم الزج باسم الشيخ احمد الفهد بكل شارده وارده دليل على إفلاس من تمثلون الذي أصبح مكشوف للشعب ولا نريده واذا اتت به حكومة الشيخ محمد الصباح سيكون مصدر صداع له وللشعب”.

جدل في منصة إكس

وكتب عزام ضمن منصة إكس حول أنباء إقصاء أحمد الفهد من المشهد السياسي في الكويت: “شئ غريب جميع مغردين المرياع بدون استثناء مستنفره في التطبيل لوزير الدفاع فهد اليوسف !!”.

شئ غريب جميع مغردين المرياع بدون استثناء مستنفره في التطبيل لوزير الدفاع فهد اليوسف !! #احمد_الفهد — عزام ( الكويت وكفى) (@3azam02) February 3, 2024

وكان “للخنساء” رأي آخر حول ذلك كتبت فيه: “انا مادري ليش تضربون ابناء العمومه في بعض.، هذا ابن عمه وسنده.، اقص ايدي اذا احمد الفهد ورى موضوعه.، كافي فتنه بالبلد وابناء عم من دونكم”.

وأضافت المغردة: “القياده محتاجه اسودها، لا تتطاولون على اسودكم حتى لا تأكلكم الكلاب.، حمله اعلاميه مدفوعة الاجر .. وانت شدراك محفظينك الجملتين”.

وكانت محكمة جنائية سويسرية قد أدانت الشيخ أحمد الفهد الصباح بتهمة التزوير في محاكمة عام 2021. وذكرت أنه استغلل مؤامرة انقلاب وهمية بالكويت لاكتساب ميزة على حساب الشيخ ناصر ورئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي.

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وأدت القضية في ذلك الوقت إلى انقسام العائلة الحاكمة، ودفعت الشيخ أحمد إلى التخلي عن بعض أدواره الرياضية العامة مثل عضوية اللجنة الأولمبية الدولية.