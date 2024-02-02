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في ضربة واحدة ومن مسافة صفر .. كتائب القسام تقتل 15 جندياً غرب غزة

بقلم

وطن – أعلنت كتائب القسام، مساء الجمعة، عن تمكنها من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

وقبل الإعلان عن الإجهاز على 15 جندياً، أعلنت “القسام” عبر بياناتٍ متتالية في قناتها بـ”تلغرام” عن تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

وقالت القسام إن كقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال شمال مدينة غزة، أكدوا إيقاع 3 دبابات “ميركفاه” صهيونية في كمين مركب واستهدافهم بقذائف “الياسين 105” وعبوات “الشواظ“.

وأعلنت الكتائب كذلك عن دك تجمع لجنود الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

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وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105″، وقالت إنّ النيران اشتعلت فيها في منطقة جورة العقاد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

من معارك كتائب القسام – استهداف آلية إسرائيلية بقذيفة الياسين 105

فيما استهدف مقاتلو القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي اليوم الـ119 من الحرب، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى، وسط اشتباكات عنيفة في خان يونس ومدينة غزة، بينما واصل جيش الاحتلال القصف المكثف على المناطق السكنية، مما أسفر عن شهداء جدد.

وبينما يسود الترقب لما ستسفر عنه المساعي الرامية للتوصل لصفقة تبادل للأسرى قد تمهد لوقف الحرب، تتفاقم الخلافات داخل حكومة الحرب الإسرائيلية في ظل تهديد شركاء بنيامين نتنياهو بالانسحاب من مجلس الحرب.

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