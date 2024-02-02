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حقيقة معاقبة السعودية لمحمد إمام بسبب تحيته للشعب الفلسطيني في “Joy Awards”

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حقيقة معاقبة السعودية لمحمد إمام بسبب تحيته للشعب الفلسطيني في "Joy Awards"

وطن – ترددت أنباء عن عقاب السعودية للفنان المصري محمد إمام بسبب تضامنه مع غزة خلال كلمته بحفل “Joy Awards”، ودار حديث عن تراجع شبكة إم بي سي السعودية، عن شراء مسلسله الرمضاني “كوبرا”.

وتحققت (وطن) من تلك الأنباء وتبين أنها غير صحيحة، وبعد أن تداولتها العديد من وسائل الإعلام نفتها بشكل مباشر شبكة “إم بي سي” السعودية.

ونشرت الشبكة عبر حسابها في منصة إكس: “المنتج حسن عسيري ينفي إيقاف مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام مؤكدا استمرار التصوير بوتيرة متسارعة”.

تفاعل واسع مع محمد إمام

وأحدث الممثل المصري محمد إمام تفاعلاً كبيراً أثناء استلامه، بصحبة شقيقه المخرج رامي إمام، جائزة تكريم والدهما الفنان عادل إمام عن مجمل مشواره الفني.

وخلال حضوره مهرجان “جوي أواردز” قبل أيام ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2024، وخلال إلقاء كلمته وجه إمام تحية للشعب الفلسطيني وأعلن دعمه لغزة في مواجهة الاحتلال.

وقال “إمام” بعد تحيته للشعب الفلسطيني وحديثه عن أهمية الفن المصري: “كلمة أخيرة عايز أقولها يمكن تبقى بره نطاق حفل انهاردة، تحياتي للشعب الفلسطيني البطل، انتوا في القلب وعمرنا ما هننساكم”.

وسرعان ما وجه الإعلام السعودي الذباب الإلكتروني لمهاجمة محمد إمام بحجة أن الزمان والمكان غير مناسبين لذكر غزة، بينما هاجم آخرون سياسة الرياض في الإصرار على موسم الترفيه رغم المأساة الإنسانية.

محمد بن سلمان يتبع أجندة صهيونية

وأكد متابعون أن الحفلات والفعاليات التي يصر عليها محمد بن سلمان في هذا الوقت الحرج ليست إلا جزءاً من اتباع أوامر إسرائيلية أمريكية لجعل الناس ينسون قضاياهم المصيرية، وشغلهم عن نصرتها بالرياضة والفن وأساليب مختلفة.

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وكتبت علياء الحويطي في هذا السياق: “عرفتم أن الفنانين الذين يذهبون للسعوديه والإعلاميين غالبيتهم بلا مبدأ ولا شرف وباعوا أنفسهم للصهيونية عن طريق بن سعود”.

وأضافت المغردة عن هؤلاء: “لولا أن فرض عليهم عدم ذكر قضية فلسطين لتكريمهم وشرائهم لما رأيتم هذا الحقد الصهيوني على المسلمين في غزة وفلسطين وعلى محمد إمام”.

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