الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان تثير الجدل بارتدائها قميصا من الذهب الخالص -صورة

وطن- أثارت الإعلامية والممثلة الإماراتية رؤى الصبان الجدل بعد ظهورها بقميص من الذهب الخالص.

وظهرت الصبان بقميص من الذهب الخالص وبلازر بيضاء اللون وأساور من الذهب الخالص وأيضا بحلق طويل من الذهب الخالص.

الصورة أثارت الجدل بين مؤيد ومعارض لتصرف المذيعة الإماراتية.

وقد حصدت الكثير من الاعجابات والتعاليق الإيجابية. كما عرضها قميص الذهب الخالص الذي ارتدته إلى العديد من الانتقادات.

حيث دعاها عدد من النشطاء إلى عدم استعراض مجوهراتها وذهبها في وقت يعاني فيه أهل غزة من الجوع والبرد.

رؤى الصبان تخطف الأنظار بإطلالتها

وفي آخر ظهور لها، خطفت الإعلامية والممثلة الإماراتية رؤى الصبان الأنظار بإطلالتها.

حيث نشرت مقطع فيديو على حسابها على سناب شات، وظهرت بإطلالة بسيطة.

حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البني، مع مكياج بسيط، وإكسسوار ذهبي.

وقبل فترة نشرت رؤى الصبان مقطع فيديو وثقت من خلاله تجربتها الأولى في تناول مشروب الماتشا الصحي لأول مرة.

رؤى الصبان ومشروب الماشا

وظهرت رؤى برفقة زوجها وهما يشربان الماشا، وعلقت على ذلك قائلة: “طعمها كأنه سوشي”، مبينة أنها لن تقوم بتذوقه أو طلبه مرة أخرى.

وبدأت رؤى الصبان مشوارها الإعلامي في عام 2007 بعد أن رشحت من إحدى الشركات الخاصة لتقدم برنامجاً بعنوان “سواح” على قناة سما دبي.

ورشحت بعدها لتقديم برنامج غنائي لكن عائلتها رفضت. وظهرت بعد ذلك من خلال برنامج “تكنوميديا”، والذي حققت من خلاله شعبية كبيرة.