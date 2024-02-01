الرئيسية » الهدهد » “آل المسحل يحتلون الرياضة السعودية”.. سعودي يفضح بالدليل فساد الاتحاد السعودي لكرة القدم

“آل المسحل يحتلون الرياضة السعودية”.. سعودي يفضح بالدليل فساد الاتحاد السعودي لكرة القدم

بقلم
ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

وطن – كشف الناشط السعودي ماجد الحربي بالدليل الفساد والمحسوبية ضمن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر آل المسحل في المملكة العربية السعودية.

ونشر الحربي تغريدة ساخرة على منصة إكس أكد فيها سيطرة آل المسحل على مناصب إدارية مهمة في الاتحاد وفي إدارة فرق رياضية.

وجاء في تغريدة الناشط السعودي: “من أهم الحاجات اللي تخليك ناجح بهذي الحياة هي العلاقات” وضرب مثال عن ذلك من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

آل المسحل يحتلون الرياضة السعودية!

وعن المثال أوضح المغرد المقيم في الولايات المتحدة: “فمثلاً عندك ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ومحمد المسحل عضو في الاتحاد”.

وأضاف الحربي أيضاً في مثاله عن الفساد في السعودية: “عبد المسحل عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وسامر المسحل رئيس إدارة الاتفاق وحاتم المسحل رئيس لجنة الكرة بالاتفاق”.

  • اقرأ أيضا:
الكشف عن جريمتي فساد خطيرتين في السعودية بعد أيام من توقيف عشرات المسؤولين

وتعرض الناشط لهجوم واسع من ذباب محمد بن سلمان بعد هذه التغريدة ومنهم إبراهيم العبدالله الذي راح يمتدح عائلة المسحل ويبرر لهم هذه المحسوبيات على أساس أن ذلك يسمح باختيار الإداريين لأجل العلاقات.

وقال العبدالله: “ماجد انت في امريكا ولا تعلم عن رياضتنا شي ولا مجتمعنا. وعائلة المسحل عائله طيبة وعريقة مثلها مثل عوائل مملكتنا الغالية. والمثل يقول من حصل شي يستاهله. حصلو على هذه المسميات بجهدهم وكفاءتهم. والرازق بالسماء والحاسد بالأرض”.

وأكد العديد من المتابعين الفساد الإداري الكبير داخل المملكة والتوظيف حسب العلاقات والواسطات والمحسوبيات ومنهم ريما التي كتبت: “صادق أهم شي العلاقات لي سنين متخرجة مو محصلة وظيفة مغير احوس بتويتر”.

وقال صالح: “يمكن عندهم وهم بالعظمة الرياضية، وهم من جنبها بين عوير و جوير كلهم شد واحد الكفاءة على الزيرو عائلة رياضية كل انجازاتها الفشل” فيما غردت خلود: “فساد عيان بيان”.

ولطالما وجهت انتقادات لاذعة من داخل المملكة تؤكد فساد الأمراء والوزراء والمسؤولين في أجهزة الدولة حيث بات العلماء والدعاة والمصلحون في السجون فيما يفعل الفاسدون داخل المؤسسات ما يشاؤون دون حسيب أو رقيب.

قد يعجبك أيضاً

سكوت ريتر

ضابط أمريكي سابق يوثق نتائج الحرب على غزة.. فشل إسرائيلي ذريع وانتصار هائل لحماس

بنيامين نتنياهو يعلق على عرض عقوبات أمريكية على مستوطنين

في خضم علاقة متوترة.. ماذا قال نتنياهو عن العقوبات الأمريكية ضد المستوطنين الأربعة؟

تونس.. تدهور صحة عبير موسى ونقلها للمحاكمة بسيارة إسعاف

تونس.. تدهور صحة عبير موسى ونقلها للمحاكمة بسيارة إسعاف (فيديو)

مغربي يغتصب سائحة بريطانية داخل منتجع شهير والشرطة تطارده

مغربي يغتصب سائحة بريطانية داخل منتجع شهير والشرطة تطارده

تخبط وتصريحات متضاربة.. هل باع السيسي "رأس الحكمة" للإمارات وكم السعر؟

تخبط وتصريحات متضاربة.. هل باع السيسي “رأس الحكمة” للإمارات وكم السعر؟

خطر تعجيل المجاعة بغزة.. تعليق مساعدات "الأونروا" وخطة إسرائيلية خبيثة

خطر تعجيل المجاعة بغزة.. تعليق مساعدات “الأونروا” وخطة إسرائيلية خبيثة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior