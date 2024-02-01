“آل المسحل يحتلون الرياضة السعودية”.. سعودي يفضح بالدليل فساد الاتحاد السعودي لكرة القدم

وطن – كشف الناشط السعودي ماجد الحربي بالدليل الفساد والمحسوبية ضمن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر آل المسحل في المملكة العربية السعودية.

ونشر الحربي تغريدة ساخرة على منصة إكس أكد فيها سيطرة آل المسحل على مناصب إدارية مهمة في الاتحاد وفي إدارة فرق رياضية.

وجاء في تغريدة الناشط السعودي: “من أهم الحاجات اللي تخليك ناجح بهذي الحياة هي العلاقات” وضرب مثال عن ذلك من داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

من اهم الحاجات اللي تخليك ناجح بهذي الحياة هي العلاقات، فمثلاً عندك : ياسر المسحل : رئيس @saudiFF

محمد المسحل : عضو @saudiFF

عيد المسحل : عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

سامر المسحل : رئيس ادارة الاتفاق

حاتم المسحل : رئيس لجنة الكرة بالاتفاق سمننا في دقيقنا — Majed Alharbi (@AboDantee) January 31, 2024

آل المسحل يحتلون الرياضة السعودية!

وعن المثال أوضح المغرد المقيم في الولايات المتحدة: “فمثلاً عندك ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ومحمد المسحل عضو في الاتحاد”.

وأضاف الحربي أيضاً في مثاله عن الفساد في السعودية: “عبد المسحل عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وسامر المسحل رئيس إدارة الاتفاق وحاتم المسحل رئيس لجنة الكرة بالاتفاق”.

اقرأ أيضا:

وتعرض الناشط لهجوم واسع من ذباب محمد بن سلمان بعد هذه التغريدة ومنهم إبراهيم العبدالله الذي راح يمتدح عائلة المسحل ويبرر لهم هذه المحسوبيات على أساس أن ذلك يسمح باختيار الإداريين لأجل العلاقات.

ماجد انت في امريكا

ولا تعلم عن رياضتنا شي ولا مجتمعنا.

و

عائلة المسحل عائله طيبة وعريقة مثلها مثل عوائل مملكتنا الغالية.

والمثل يقول من حصل شي يستاهله.

حصلو على هذه المسميات بجهدهم وكفاءتهم.

والرازق بالسماء والحاسد بالأرض.

وللعلم

لا اعرف اياً منهم إلا عبر الإعلام أشاهدهم .

والنعم… — م. ابراهيم العبدالله -66💙 (@ibrahimabdul771) February 1, 2024

وقال العبدالله: “ماجد انت في امريكا ولا تعلم عن رياضتنا شي ولا مجتمعنا. وعائلة المسحل عائله طيبة وعريقة مثلها مثل عوائل مملكتنا الغالية. والمثل يقول من حصل شي يستاهله. حصلو على هذه المسميات بجهدهم وكفاءتهم. والرازق بالسماء والحاسد بالأرض”.

الله يسامحك

رجعت قريتها مره ثانية يالله استوعبت 😂😂 صادق أهم شي العلاقات

لي سنين متخرجة مو محصلة وظيفة

مغير احوس بتويتر 🥹💔 — رِيـمــاا 🎶 (@reemax123) February 1, 2024

وأكد العديد من المتابعين الفساد الإداري الكبير داخل المملكة والتوظيف حسب العلاقات والواسطات والمحسوبيات ومنهم ريما التي كتبت: “صادق أهم شي العلاقات لي سنين متخرجة مو محصلة وظيفة مغير احوس بتويتر”.

يمكن عندهم وهم بالعظمة الرياضية، وهم من جنبها بين عوير و جوير كلهم شد واحد الكفاءة على الزيرو .

عائلة رياضية كل انجازاتها الغشل . — Saleh (@SalehElsaadi) February 1, 2024

وقال صالح: “يمكن عندهم وهم بالعظمة الرياضية، وهم من جنبها بين عوير و جوير كلهم شد واحد الكفاءة على الزيرو عائلة رياضية كل انجازاتها الفشل” فيما غردت خلود: “فساد عيان بيان”.

فسساد عيان بيان — خُلود ♡🇸🇦 (@kholud_11o) February 1, 2024

ولطالما وجهت انتقادات لاذعة من داخل المملكة تؤكد فساد الأمراء والوزراء والمسؤولين في أجهزة الدولة حيث بات العلماء والدعاة والمصلحون في السجون فيما يفعل الفاسدون داخل المؤسسات ما يشاؤون دون حسيب أو رقيب.