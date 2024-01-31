وطن- يتسأل جماهير وعشاق كرة القدم المستديرة في كل مكان، عن جدول مواعيد مباريات دور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وحسمت 8 منتخبات أفريقية بطاقة العبور إلى دور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، بنسختها ال34.

وكان المنتخب المغربي أخر المنتخبات العربية الإفريقية التي ودعت بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار من دور ال16، بعد خسارتها أمام جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين دون مقابل.

المتأهلين لدور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

كما وجاءت قائمة المنتخبات الإفريقية التي نجحت في خطف بطاقة التأهل لدور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، كما يلي:

نيجيريا.

الكونغو الديمقراطية.

أنغولا.

غينيا.

🏆⚽️ الطــريــق إلى الـنهائــي ⚽️🏆 جنوب إفريقيا ومالي يعبران إلى دور ربع النهائي #كأس_أمم_أفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/tiTShjkG2n — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2024

مالي.

ساحل العاج.

الرأس الأخضر.

جنوب أفريقيا.

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مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول مواعيد مباريات دور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، على النحو الآتي:

نيجيريا X أنغولا الجمعة، 2/2، الساعة الثامنة مساءً.

الكونغو الديمقراطية X غينيا الجمعة، 2/2، الساعة الحادية عشرة مساءً.

ساحل العاج (المستضيف) X مالي السبت، 3/2، الساعة الثامنة مساءً.

الرأس الأخضر X جنوب أفريقيا السبت، 3/2، الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتستضيف دولة ساحل العاج منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بنسختها ال34، منذ ال13 من شهر يناير الماضي، كما وستختتم في ال11 من شهر فبراير القادم.