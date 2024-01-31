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جدول مواعيد مباريات دور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

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جدول مباريات دور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024

وطن- يتسأل جماهير وعشاق كرة القدم المستديرة في كل مكان، عن جدول مواعيد مباريات دور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وحسمت 8 منتخبات أفريقية بطاقة العبور إلى دور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، بنسختها ال34.

وكان المنتخب المغربي أخر المنتخبات العربية الإفريقية التي ودعت بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار من دور ال16، بعد خسارتها أمام جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين دون مقابل.

المتأهلين لدور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

كما وجاءت قائمة المنتخبات الإفريقية التي نجحت في خطف بطاقة التأهل لدور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، كما يلي:

نيجيريا.

الكونغو الديمقراطية.

أنغولا.

غينيا.

مالي.

ساحل العاج.

الرأس الأخضر.

جنوب أفريقيا.

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مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول مواعيد مباريات دور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، على النحو الآتي:

نيجيريا  X أنغولا   الجمعة، 2/2، الساعة الثامنة مساءً.

الكونغو الديمقراطية  X غينيا الجمعة، 2/2، الساعة الحادية عشرة مساءً.

مباريات دور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024
مواعيد مباريات دور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024

ساحل العاج (المستضيف) X مالي   السبت، 3/2، الساعة الثامنة مساءً.

الرأس الأخضر X  جنوب أفريقيا  السبت، 3/2، الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتستضيف دولة ساحل العاج منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بنسختها ال34، منذ ال13 من شهر يناير الماضي، كما وستختتم في ال11 من شهر فبراير القادم.

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