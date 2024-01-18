هل أصيب ترامب بمرض جنسي؟.. سر العلامات الحمراء الغامضة في يده (شاهد)

وطن – التقطت عدسات الكاميرات ظهور بقع حمراء على كف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما أثار الكثير من الجدل والتكهنات حول صحته قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وتم تصوير ترامب، وهو يغادر شقته في مانهاتن مع وجود بقع حمراء واضحة والتي تشبه البثور على يده اليمنى، مما أثار تكهنات جماعية حول سبب الآلام الواضحة حيث ظل ترامب صامتًا على نحو غير معهود بشأن هذا الموضوع.

وقالت صحيفة “independent” البريطانية إن البقع الحمراء كانت واضحة في صور إصبع السبابة والإبهام الأيمن وأعلى راحة اليد لترامب، بينما كان يلوح للكاميرات أثناء مغادرته البرج الذي يحمل اسمه لحضور محاكمة التشهير الثانية في مانهاتن. التي رفعتها إي جين كارول، التي تسعى للحصول على تعويض قدره 10 ملايين دولار.

البقع الحمراء ومرض الزهري

وأصبحت هذه الملاحظة نقطة نقاش بارزة بين السياسيين الأمريكيين، حيث خمّن الكثيرون ما إذا كانت من أعراض مرض الزهري الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وفي حين أن العلامات يمكن أن تشبه قروح مرض الزهري، إلا أنه لا يوجد دليل فعلي على إصابة ترامب بالمرض.

وكانت “جين كارول” التي اتهمت ترامب بالإعتداء الجنسي عليها والتشهير بها حصلت على 5 ملايين دولار في محاكمة سابقة الربيع الماضي.

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وخلال اللحظات التي سبقت لقاء ترامب وكارول وجها لوجه داخل قاعة المحكمة، ظهرت العلامات الحمراء واضحة جدا على إبهام ترامب وكفه وسبابته.

وفي حين أن العلامات يمكن أن تشبه قروح مرض الزهري، إلا أنه لا يوجد دليل فعلي على إصابة ترامب بالمرض.

وتساءل مضيفو برنامج “Morning Joe” على قناة MSNBC عما إذا كانت البثور الحمراء علامة سحرية أو دماء أو شيء ربما تفاقم بسبب ضرب ترامب بيديه على الطاولة أثناء محاكمة التشهير المحيطة بالتصريحات التي أدلى بها عن “إي جين كارول”.

هل هي طفح جلدي؟

ونقلت صحيفة independent عن “جوشوا زيتشنر” طبيب الأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناي، قوله إن ترامب ربما يعاني ببساطة من طفح جلدي يمكن أن يكون ناجماً عن مجموعة متنوعة من العوامل، بدءاً من قبضة مضرب الجولف إلى جفاف اليدين.

وشرح الدكتور زيتشنر أربعة تفسيرات محتملة لهذه الطفح الجلدي، وأشار إلى أن الطفح الجلدي في اليدين عادة ما يكون سببه الجفاف وغسل اليدين المفرط.

وبالنظر إلى ميول ترامب المعلنة عن رهاب الجراثيم، تبدو هذه النظرية معقولة، خاصة خلال الأشهر الباردة عندما يكون الجلد الجاف أكثر انتشارا.

والاحتمال الثاني ظهور بثور نتيجة الأنشطة البدنية مثل ممارسة أنشطة مثل الجولف أو رفع الأثقال أو البيسبول. ونظرا لولع ترامب المعروف برياضة الغولف، فإن هذا التفسير قد يكون منطقيا أيضا.

كما ذكر الدكتور زيتشنر أن التعرض لعصير الليمون، خاصة عندما يقترن بأشعة الشمس، يمكن أن يؤدي إلى حرق الجلد الكيميائي المعروف باسم “حرق المارجريتا”.