منتخب مصر يُخيب آمال جماهيره بتعادلٍ جديد أمام غانا في كأس أمم أفريقيا 2024 (شاهد)

وطن- تعادل منتخب مصر أمام غانا بهدفين لمثليهما، الخميس، في ملحمة كروية شهدتها قمة الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، على أرضية ملعب (فيليكس هوفويت بوانيي).
وسجل منتخب غانا أولى أهداف مباراة القمة مع نهاية أحداث الشوط الأول من توقيع اللاعب محمد قدوس.
وأدرك منتخب مصر هدف التعادل عند الدقيقة ال69 عن طريق اللاعب عمر مرموش، ليتقدم بعدها الغاني محمد قدوس بتوقيع الهدف الثاني في الدقيقة ال71.
مرموش يدرك التعادل للمنتخب المصري ⚽️🇪🇬
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/kAxFGYxzCg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
ليتمكن بعدها بدقائق معدودة اللاعب مصطفى محمد بتسجيل الهدف الثاني لصالح المنتخب المصري في الدقيقة ال74.
تصويبة قدوس تستقر في شباك الحارس الشناوي
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/xpcNwpxdur
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
كما ويعد التعادل الثاني للمنتخب المصري (الفراعنة) وصيف النسخة الماضية، بذات النتيجة أمام موزمبيق في مستهل مشواره بالبطولة القارية الإفريقية.
وشهدت المباراة خروج النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة مصاباً على مستوى العضلة.
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تشكيلة منتخب مصر ضد غانا
ودخل البرتغالي روي فيتوريا، المباراة بتشكيلة أمام غانا في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
دفاع التشكيلة: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر عبد الواحد.
قدوس يمنح التقدم للمنتخب الغاني 🇬🇭⚽️
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/GYC4HT0pSR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور.
مركز الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد
مصطفى محمد يعدل الكفّة (2-2)للمنتخب المصري ⚽️🇪🇬
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/NYoMaZw98b
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
ترتيب منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار
ويعتلي منتخب الرأس الأخضر صدارة ترتيب المجموعة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار برصيد 3 نقاط، كما ويليه في الوصافة منتخب مصر برصيد نقطتين.
كما وجاء منتخب موزمبيق وغانا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة حتى الآن.