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منتخب مصر يُخيب آمال جماهيره بتعادلٍ جديد أمام غانا في كأس أمم أفريقيا 2024 (شاهد)

بقلم
مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا 2024

وطن- تعادل منتخب مصر أمام غانا بهدفين لمثليهما، الخميس، في ملحمة كروية شهدتها قمة الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، على أرضية ملعب (فيليكس هوفويت بوانيي).

وسجل منتخب غانا أولى أهداف مباراة القمة مع نهاية أحداث الشوط الأول من توقيع اللاعب محمد قدوس.

وأدرك منتخب مصر هدف التعادل عند الدقيقة ال69 عن طريق اللاعب عمر مرموش، ليتقدم بعدها الغاني محمد قدوس بتوقيع الهدف الثاني في الدقيقة ال71.

ليتمكن بعدها بدقائق معدودة اللاعب مصطفى محمد بتسجيل الهدف الثاني لصالح المنتخب المصري في الدقيقة ال74.

كما ويعد التعادل الثاني للمنتخب المصري (الفراعنة) وصيف النسخة الماضية، بذات النتيجة أمام موزمبيق في مستهل مشواره بالبطولة القارية الإفريقية.

وشهدت المباراة خروج النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة مصاباً على مستوى العضلة.

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تشكيلة منتخب مصر ضد غانا

ودخل البرتغالي روي فيتوريا، المباراة بتشكيلة أمام غانا في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر عبد الواحد.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور.

مركز الهجوم:  عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد

ترتيب منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

ويعتلي منتخب الرأس الأخضر صدارة ترتيب المجموعة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار برصيد 3 نقاط، كما ويليه في الوصافة منتخب مصر برصيد نقطتين.

مباراة مصر وغانا
مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا 2024

كما وجاء منتخب موزمبيق وغانا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة حتى الآن.

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