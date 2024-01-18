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رئيس الاحتلال الإسرائيلي: التطبيع مع السعودية مفتاح للخروج من الحرب

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قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن التطبيع مع السعودية مفتاح للخروج من الحرب

وطن – وصف رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ العلاقات مع السعودية بأنها أساسية لإنهاء الحرب في غزة.

وقال “هرتسوغ” في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الخميس، إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية سيكون عنصراً رئيسياً لإنهاء الحرب مع حماس، وسيغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط بأكمله.

جاء ذلك بعد يومين من تصريحات أثارت الجدل أدلى بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث صرح بأن المملكة العربية السعودية قد تعترف بإسرائيل إذا تم حل الأزمة الفلسطينية، مؤكدا أن مشروع التطبيع لا يزال قائما لكنه مشروط.

وعلق هرتسوغ: “لا يزال الأمر حساسًا وهشًا وسيستغرق وقتًا طويلاً، لكنني أعتقد أنها في الواقع فرصة للمضي قدمًا في العالم والمنطقة نحو مستقبل أفضل “-حسب زعمه-


وفي الوقت الذي يبدو الجيش الإسرائيلي محاصراً بهزائمه في غزة ولا يعرف سبيلا للخروج تحدث إسحاق هرتسوغ عما وصفها بـ”مرحلة ما بعد حرب غزة”.

قائلاً: “ندرك جميعا أنه يجب أن تكون هناك رؤية، وأعتقد أن جزءاً منها يجب أن يكون أيضا العودة إلى عملية التطبيع بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة”، مدعيًا أن “ذلك يتطلب دعم جهود إسرائيل لتقويض قدرات حماس”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد علقت محادثات التطبيع مع إسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

نتنياهو وحكومته المتطرفة

وبدوره كرر الوزير الأمريكي أنتوني بلينكن في حديثه في دافوس أن الطريق إلى إقامة دولة للفلسطينيين، يمكن أن يساعد في تحسين أمن دولة الاحتلال وعلاقاتها مع الدول الأخرى في المنطقة.

ومع ذلك، يعارض نتنياهو وحكومته اليمينية مفهوم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال هرتسوغ إن التأييد الشعبي لرئيس وزراء الاحتلال منخفض.

وانطلقت، الاثنين، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار “إعادة بناء الثقة”.

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