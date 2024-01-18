 تقارير: نادٍ سعودي قريب من التوقيع مع المصري محمد صلاح (فيديو)

وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب أحد الأندية الكبيرة في الدوري السعودي الممتاز من التوقيع مع المصري محمد صلاح، في سوق الانتقالات الصيفية نهاية الموسم الحالي.

وقال الإعلامي السعودي بندر الرزيحان، خلال تصريح له في برنامج الديوانية، بأن نادي الهلال السعودي يقترب جداً من إتمام الصفقة مع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

انتقال محمد صلاح إلى الهلال السعودي

وأضاف الرزيحان، ” الزعيم الهلالي في طريقه للتوقيع مع محمد صلاح، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له”.

وغرد الإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، ” محمد صلاح لاعبا هلالياً الموسم القادم”، خلال تعليقه على خبر يفيد توصل مسؤولين النادي مع إدارة ليفربول للتوقيع مع اللاعب.

وفي ذات السياق، أشارت تقارير سعودية بأن الأمير السعودي الوليد بن طلال، تحدث عن موضوع التعاقد مع محمد صلاح، واستعداده لإتمام تلك الصفقة بدعم مالي.

ويعتلي الهلال السعودي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 53 نقطة، بفارق كبير عن الوصيف النصر صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

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صفقة الهلال السعودي مع محمد صلاح

وكان الهلال السعودي قد فشل في الحصول على خدمات المصري صلاح هداف نادي ليفربول التاريخي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الماضي، حيث أشارت التقارير بأن الصفقة بلغت آنذاك نحو 215 مليون يورو.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدفاً، متساوياً بذلك مع النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي للموسم الجاري.

يذكر بأن المصري صلاح يرتبط بعقد مع نادي ليفربول (الريدز) حتى صيف عام 2025، بعد تجديد عقده مع نهاية موسم 2022 مع إدارة النادي ل3 مواسم.