“الهتاف ضد النظام” يقود فتى بحرينيًّا للسجن.. التنكيل مستمر في المملكة

وطن – في حلقة جديدة من سلسلة القمع في مملكة البحرين، أصدرت السلطات القضائية في البلاد حكمًا بالسجن على فتى لا يتجاوز 17 عامًا بتهمة الهتاف ضد نظام الحكم.

وأصدرت المحكمة، حكمًا بالسجن 6 أشهر على الفتى محمد عبد الزهراء (17عاما) من أهالي جزيرة سترة بتهم التجمهر والهتاف ضد نظام الحكم، وفق موقع “بحريني ليكس“.

سجن طفل بحريني

وكان حكم بالسجن لمدة سنة واحدة قد صدر في 26 سبتمبر / أيلول الماضي، للأسير محمد عبد الزهراء، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة ضده بالسجن سنة و6 أشهر

وكانت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية قد استدعت محمد عبدالزهراء في 22 يوليو / تموز الماضي، وأحالته للنيابة العامة التي احالته للمحكمة، بتهم تتعلق بالمشاركة في أنشطة سياسية.

وتُتهم السلطات البحرينية، بالاستمرار في موجة من الانتهاكات لحرية التعبير، والتجمع، بجانب انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة.

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وكثيرًا ما وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش، وكذلك معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، في العديد من التقارير، انتهاكات حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في البحرين، بما فيها محاكمات صورية حُكم فيها على المتهمين بالإعدام.

وشابت هذه المحاكمات انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، واستندت فقط أو بشكل أساسي إلى اعترافات مأخوذة تحت التعذيب أو سوء المعاملة.

ماذا يقول القانون؟

ويضمن القانونان الدولي والبحريني حق المتهمين في محاكمة عادلة، بما يشمل التمثيل القانوني في جميع مراحل الإجراءات واستدعاء الشهود واستجوابهم.