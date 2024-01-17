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مجزرة في مخيمي طولكرم وبلاطة.. 9 شهداء في قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة

بقلم
شهداء طولكرم

وطن – استشهد تسعة فلسطينيين، في قصف إسرائيلي بالطائرات المسيرة استهدف مخيمي طولكرم وبلاطة شمال الضفة الغربية المحتلة.

فمن ناحية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه انتشلت جثامين أربعة شهداء جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال حارة التمام في مخيم طولكرم.

والشهداء الأربعة هم أحمد مهداوي، وأحمد بدو، وأحمد فرج، وليد غانم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان، إنه تم نقل الشهداء الأربعة إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

يأتي هذا فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين من المكان المستهدف.

وفرضت قوات الاحتلال، حصارًا على مكان القصف فيما انتشرت الدوريات الراجلة في محيطه.

تضرر مركبة إسعاف في مخيم طولكرم
تضرر مركبة إسعاف في القصف الذي نفذه طيران جيش الاحتلال على مخيم طولكرم

كمين ناجح للمقاومين يوقع بقوات الاحتلال

في المقابل، نجحت كتائب شهداء الأقصى – كتيبة طولكرم – في إيقاع قوات الاحتلال الراجلة في محور المدارس بأكثر من كمين محكم، محققةً إصابات مباشرة.

واندلعت الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة في نابلس، فيما عملت جرّافات الاحتلال على تجريف بعض الطرق داخل المخيم، تزامناً مع استقدام مزيد من التعزيزاتٍ باتجاهه دعماً للاقتحام.

وقالت مصادر مطلعة، إنّه تمّ استهداف القوات المُقتحمة بعبواتٍ ناسفة محلية الصنع خلال اقتحامها المخيم، مُشيرةً إلى تحليقٍ مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء مخيم بلاطة، في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات عنيفة جداً مع قوات “جيش” الاحتلال.

5 شهداء في مخيم بلاطة

هذا العدوان الإسرائيلي، جاء بعد ساعات قليلة من استشهاد خمسة شبان في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، لمركبة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

 

وفي التفاصيل، قصفت طائرة مسيرة مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان.

وأظهرت لقطات مصورة، هذه السيارة والنيران مشتعلة بها، فيما حاصرتها الجيبات العسكرية، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على طواقم إسعاف الهلال الأحمر ومنعتها من الوصول للمركبة المشتعلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطني إنها تمكّنت من الوصول إلى السيارة المستهدفة بالقصف، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

وأضافت أنه تم انتشال أشلاء أحد الشبان الذين يبدو أنهم كانوا داخل المركبة، وذلك من تحت الركام الذي وضعته قوات الاحتلال بمكان المركبة المستهدفة التي تم الاستيلاء عليها.

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