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مجزرة إسرائيلية في مخيم بلاطة.. قصف مسيّر على سيارة واحتجاز جثامين الشهداء

بقلم
شهداء مخيم بلاطة

وطن – واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره ضد الفلسطينيين، ليس فقط في قطاع غزة، لكن أيضًا من خلال اقتحامات واعتداءات في مدن الضفة الغربية، وسط جرائم قتل واعتقالات مستمرة ضد الفلسطينيين.

وخلال اقتحام جديد، استشهد ثلاثة فلسطينيين، جراء قصف مسيَّرة إسرائيلية سيارة في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

والشهداء الثلاثة هم الشقيقان سيف ويزن النجمي، ومحمد قطاوي.

شهداء مخيم بلاطة
شهداء مخيم بلاطة الشقيقان سيف ويزن النجمي ومحمد قطاوي

 

وقصفت الطائرة المسيَّرة الإسرائيلية، السيارة المدنية قرب مفترق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، قبل أن تصادرها قوات الاحتلال وتحتجز جثامين الشهداء.

انتشال بعض الأشلاء

في حين تمكنت سيارات الإسعاف من انتشال بعض الأشلاء من جثمان أحد الشهداء، ونقلته إلى مستشفى رفيديا الحكومي غربي مدينة نابلس.

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وشوهد في لقطات مصورة، اشتعال النيران في المركبة المستهدفة قرب مخيم بلاطة شرقي نابلس.

جاء ذلك إثر اقتحام جيش الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر، وسط حملة مداهمة واسعة وتفتيش للمنازل هناك.

واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة، عند المدخل الجنوبي للمخيم قبل أن تتوسع في أحياء عدة.

وأطلقت قوات الاحتلال، خلال عملية الاقتحام، الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بينما سمع دوي العديد من الانفجارات.

اقتحامات إسرائيلية واسعة

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وحاصرت البلدة القديمة وحي رام الله التحتا وداهمت منازل فيهما.

كما اقتحمت مناطق رأس الجورة ودير بحة والجلدة في مدينة الخليل، وداهمت عدداً من المنازل قبل اعتقال أحد المواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، ونفذت عمليات تفتيش واسعة تخللها الاعتداء على فلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وأغلقت بآلياتها الطرق والمفترقات المؤدية إلى الحي.

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