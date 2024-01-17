حسين فهمي في أحضان عارضة بعُمر أبنائه .. صور مثيرة لـ”حبيبته” الجديدة!

وطن – ملأت صور للفنان المصري حسين فهمي مع عارضة أزياء تدعى مريم علاء، فضاء السوشال ميديا، وسط ادعاءات عن أنه تزوجها لتكون زوجته السابعة.

في إحدى الصور المتداولة، نشاهد حسين فهمي بملابس كاجوال، بينما تظهر الفتاة ملتصقة به وترتيد فستاناً ضيقاً وقصيراً.

وفي صورةٍ ثانية، يظهر حسين فهمي والفتاة العشرينية داخل الجيم، والتي قال البعض أنها ليست زوجته بل حبيبته الجديدة.

وتبين أن الفتاة التي أشعلت السوشال ميديا بسبب صورها مع الفنان المصري هي عارضة تدعى مريم علاء، وشاركته في أحد الإعلانات التليفزيونية.

وهاجم الجمهور هذه “العلاقة” المزعومة بين “فهمي” والفتاة بسبب صغر السن بين الثنائي معلقين أنها أصغر من أبنائه.

وارتبطت شائعة زواج مريم علاء من الفنان المصري بسبب نظرتها له بطريقة رومانسية في الصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

غير أنّ ما تم زعمه ونشره عن زواج الفنان المصري من مريم علاء غير صحيح -وفقاً لمتابعين-.

وذكروا أن الصور نشرتها مريم في آب (أغسطس) الماضي، وهي من إعلان لأحد المنتجعات السياحية قدّمته مع النجم المصريّ.

زوجات حسين فهمي الستة:

ومعروف أن الفنان حسين فهمـي تزوج 6 مرات على النحو التالي:

نادية محرم، وأنجب منها أولاده محمود ونائلة. الممثلة ميرفت أمين، من 1974 حتى 1986 وأنجب منها ابنتهما منة الله. الممثلة لقاء سويدان، تم الزواج في ديسمبر 2007 حتى 2012. تزوج في أكتوبر 2013 من سيدة سعودية الجنسية ثرية صرح بعد شهرين من الزواج ان اسمها رنا القصيبي، وهي كفيفة والوريثة الوحيدة لوالدها بعد وفاة شقيقتها.

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ويبلغ الفنان المصري من العمر (84 عاماً)، ويعرض له حالياً فيلم “الإسكندراني”، الذي يجسد فيه شخصية اليوناني “يورغو”، وهو من اخراج خالد يوسف.

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وحصد الفيلم، إيرادات بلغت مليونًا و289 ألفًا و138 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 9 أيام عرض 11 ملايين و326 ألف جنيه.