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المغرب يكتسح تنزانيا بالثلاثة في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا 2024… شاهد أهداف المباراة

بقلم
فوز المغرب على تنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2024

وطن- اكتسح منتخب المغرب نظيره تنزانيا بثلاثية نظيفة دون مقابل، الأربعاء، في مستهل مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، على ميدان ملعب (سان بيدرو).

وافتتح منتخب المغرب أولى الأهداف في البطولة القارية الإفريقية داخل مرمى شباك تنزانيا، عن طريق اللاعب رومان سايس في الدقيقة ال30.

مباراة المغرب ضد تنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2024

وعزز أسود الأطلس المغربي هدف التقدم الثاني في اللقاء، عند الدقيقة ال77 من توقيع اللاعب عز الدين أوناحي.

وفي الدقيقة ال80 سجل اللاعب يوسف النصيري ثالث الأهداف لصالح المنتخب المغربي.

كما وشهدت المباراة طرد لاعب منتخب تنزانيا نوفاتوس ديسماس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال70، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

نجوم المنتخب المغربي
احتفال سايس والنصيري نجوم المنتخب المغربي

وسيلتقي منتخب المغرب في الجولة القادمة أمام الكونغو الديمقراطية، الأحد، ضمن منافسات دور مجموعات كأس أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

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تشكيلة منتخب المغرب ضد تنزانيا

ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة أمام منتخب تنزانيا، بتشكيلة أساسية مع نهاية منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع أسود الأطلس: محمد شيبي، غانم سايس، نايف أكراد، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، حكيم زياش.

مركز الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، يوسف النصيري.

وبهذا الفوز تصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة السادسة من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار برصيد 3 نقاط.

فيما تذيل منتخب تنزانيا بتلك الخسارة أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.

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