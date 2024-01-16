“ليلة ذبح وزير التموين”.. مسرحيات السيسي مستمرة لتخدير الشعب!

وطن – هاجم برلمانيون في مجلس الشعب المصري وزير التموين علي المصيلحي متهمين إياه بالفشل ومطالبينه بالاستقالة بطريقة جماعية مفضوحة بدت “كمسرحية” من إخراج مخابرات السيسي، بهدف وضع وزراء الحكومة “كبش فداء” أمام فشل السياسات الاقتصادية للنظام والتي أدت لزيادة الاحتكار والفساد وانهيار اقتصاد الدولة.

وتضمنت جلسة استجواب “المصيلحي” مناقشة 94 طلب إحاطة، وستة أسئلة برلمانية موجهة لوزير التموين حول أسباب ارتفاع الأسعار، ونقص السلع الأساسية، وغياب الرقابة على الأسواق.

وأبدى ناشطون استغرابهم من الهجوم المفاجئ والمنسق والذي تكرر بشكل موحد، على وزير التموين من قبل أعضاء مجلس النواب، وبينهم النائب المثير للجدل الذي يتحرك بأمر المخابرات محمود بدر، عضو تمرد السابق.

مواجهة اليوم مع وزير التموين

– بلد عندها اكتفاء ذاتي من السكر وسعره يوصل ٥٠ جنيه ولا يستشعر الوزير الحرج

– بلد عندها اكتفاء ذاتي من البصل ويختفي ولا يستشعر الوزير الحرج

– كل سنة يقبضوا علي فاسدين من الوزارة ولا يستشعر الوزير الحرج

ورسالة اخيرة الي الوزير pic.twitter.com/0KQGmyYrvs — محمود بدر (@ma7mod_badr) January 16, 2024



ما دفع البعض للتأكيد بأن هؤلاء النواب في المجلس الشكلي ـ الذي جاء أعضائه بانتخابات لا تختلف عن انتخابات الرئاسة الهزلية الأخيرة ـ جاءت إليهم الأوامر بالهجوم على المصيلحي و”تحميله الليلة”، حسب وصفهم.

وأنهم أخذوا الضوء الأخضر حيث أصبح يقدم النظام ضمن سياساته الجديدة ومع بدء السيسي فترة رئاسية جديدة الوزراء “ككبش فداء” للتغطية على فشله وامتصاص الغضب الشعبي، يقول النشطاء.

وكان مراقبون توقعوا أن مغادرة وزير التموين “علي المصيلحي” لمنصبه باتت مسألة وقت بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، في ظل توالي قضايا الفساد من وزارته، وعدم إحكام القبضة على الأسواق عبر جهاز حماية المستهلك، ووجود رفض برلماني له. ولكنه بقى في منصبه لأسباب غير معروفة.

“90% من الشعب صائم طول السنة”.. النائبة أميرة أبوشقة تطالب وزير التموين بالاستقالة من منصبه على خلفية “الأزمات التي يفتعلها بالوزارة” pic.twitter.com/McDD61EKMV — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 16, 2024

“ذبح وزير التموين وتصديره ككبش فداء”

وفي جلسة استجواب للوزير المصيلحي ظهر البرلماني “نافع عبد الهادي” في مقطع فيديو تحت قبة البرلمان، وهو يقول إن وزارة التموين من الوزارات السيادية في مجال الأمن الغذائي.

وأضاف “هي وزارة الغلابة وعندما نرى على رأس هذه الوزارة وزير متهم بالفشل فهناك إشارات استفهام عدة.. الوزير الذي كان مفتشو التموين في وزارته يرعبون التجار في الماضي تحولوا إلى موظفين عند التجار فهو وزير فاشل”.

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“حاميها حراميها”

وتابع “عبد الهادي” مواصلاً هجومه أن وزير التموين الذي يقف المصريون في الطوابير في عهده لساعات، ليحصلوا على كيلو سكر فهو -كما قال- “وزير فاشل”.

“والوزير الذي جهاز الرقابة عنده ومستشار الرقابة متهمان بقضية رشوة فهذا يعني -كما قال- أن “حاميها حراميها فهو وزير فاشل”.

“أنت وزير فاشل”.. هجوم برلماني على وزير التموين لمطالبته بالاستقالة pic.twitter.com/osWdw3lZJK — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 16, 2024



وواصل النائب المصري هجومه على وزير التموين علي المصيلحي قائلاً، إن الوزير الذي لا يستطيع توفير السلع “وكل يوم وآخر هناك أزمة في سلعة مرة سكر ومرة بصل ومرة رز فهو وزير فاشل”.

وتابع متسائلاً: “ما الذي ينتظره حتى يقدم استقالته”، وخاطبه:”يا سيادة الوزير لو كنت في مكانك أجمع حقائبي وأخرج من الوزارة فورا”.

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هجوم منسق وسيناريو واحد

وعلى ذات الطريقة وكأنه “اسكربت هجومي واحد” كًُتب للنواب، استلم البرلماني “ضياء الدين داوود” جرعة الهجوم والنقد في استجواب وزير التموين المصري، بنفس الكلام الذي ذكره النواب قبله وبذات الطريقة

وأشار “داوود” إلى أزمة الرز الكبيرة هي الأخرى، وقال إنه بسببها كان يجب فيما بين يوم 5 ديسمبر ويوم 27 منه، أن يستقيل وزير التموين علي المصيلحي.

واستدرك: “أنت كنت نائبا وكنت سياسيا وبقيت وزير وحينما يتوجه لوزارتك ضربتين من الرقابة الإدارية “أحمد مهدي” ـ مستشار المصيلحي للرقابة والتوزيع ـ تقبض الرقابة عليه مع شبكة من داخل الوزارة فيجب أن تعلن مسؤوليتك السياسية وتستقيل.”

وزير التموين علي المصيلحي: ماذا أفعل؟

وبحسب موقع “مدى مصر” لم يقدم المصيلحي خلال كلمته ردودًا واضحة للأعضاء، ما دفع رئيس المجلس، حنفي جبالي، لتوجيه انتقاد له في نهاية الجلسة قائلًا: «الوزير لم يقدم أي حلول. ملخص كلامه؛ ماذا أفعل؟، ماذا أفعل في الاحتكار وارتفاع الأسعار؟».

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، هجومًا حادًا من الأعضاء على وزير التموين، علي المصيلحي، خلال مناقشة 94 طلب إحاطة، وستة أسئلة برلمانية حول أسباب ارتفاع الأسعار، ونقص السلع الأساسية، وغياب الرقابة على الأسواق. وطالب النواب الوزير بتقديم استقالته بسبب «تفاقم الأزمات وضبط… pic.twitter.com/dnhj6ccVwJ — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) January 16, 2024



وأضاف : «الوزير يعرض المشكلات فقط دون تقديم حلول، المفروض أن تضع الحكومة حلولًا لما أثير من مشكلات».

وردًا على اتهامات النواب لوزارته بالفساد، بعد إعلان القبض على مسؤولين داخلها، قال المصليحي: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مضيفًا أن هناك لجنة عليا لشؤون العاملين هي المعنية باختيار العاملين بالوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم على الجهات الرقابية المعنية.

“مسرحية هزلية”.. ماذا عن وزير النقل كامل الوزير؟

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل “موقع إكس”-تويتر- حول استجواب المصيلحي والمسرحية الهزلية المحبوكة لجعله كبش فداء، حسب وصفهم إزاء الفساد العام الذي تشهده مصر من أعلى الهرم إلى أسفله فيها.

وعلق “ماهر شاويش” في هذا السياق: “مسرحية هزلية قديمة جديدة على قاعدة الوزراء فاشلون والرئيس السيسي ناجح”.

وتساءل “مصطفى حسانين: “لماذا لا يتشجع النواب ويستجوبون وزير النقل المتهم هو الآخر بملفات فساد زكمت الأنوف.”

وعقب “أحمد أبو العز” بنبرة ساخرة: “كده احنا لبسنا في الحيط والمهمة إنتهت”.

وعبر آخر عن اعتقاده بأن “جلسات مجلس الشعب منذ التمانينات وهي تكرر نفس الكلام نفس المواضيع وحتي نفس الأشكال”.

وعلق “باتريك”:” هيلبسوها لوزير التموين ويضحو بيه.. مع أن سبب الأزمة أن الوزير لا يجد دولاراً يستورد به السلع”.